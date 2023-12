A Magyar Posta külföldön venne át szolgáltatásokat – erről beszélt az állami cég elnök-vezérigazgatója az Indexnek adott interjújában. Balczó Barnabás azt mondta, hogy a társaság már 2017 óta foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Megtörtént a bejelentés: külföldön terjeszkedik a Magyar Posta. Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Arról is beszélt, hogy elsődlegesen a logisztikai versenypiaci szolgáltatásukkal tudunk külföldi aktivitást elérni. Már csak azért is, mert az elmúlt időszakban fejlesztették a 17 egységből álló depóhálózatukat, ami ingatlanfejlesztést és gépesítést is jelent.

Modernizálták a flottájukat,

elektromos gépjárműveket vásároltak,

valamint bővítették a 0–24 órában működő csomagautomata-hálózatukat is.

A Magyar Postának jelenleg 550 automatája van, de a jövőben itt is jelentős bővítést terveznek.

A logisztikában való külföldi terjeszkedést az elnök-vezérigazgató azzal indokolta, hogy jelentősége van a külföldről bejövő harmadik országbeli, kínai vagy a más távol-keleti országok áruinak. Ebből a szempontból Magyarország pedig jó lokáció és központi helyszín.

Arra a kérdésre, hogy a logisztikán belül melyik területén tudnak jó alternatívát adni a versenytársakkal szemben, úgy reagált, hogy a társaság még 2022-ben meghozta azt a döntést, hogy belép a fulfillmentpiacra is. Ez gyakorlatilag robotizált bérraktározást jelent.

Számunkra ez azért jelent lehetőséget, mert a házhoz szállítással és a raktározással egy komplett csomagot tudunk kiajánlani az ügyfeleknek, akik egy partnerrel látják el ezt a szolgáltatást. Úgy gondoljuk, hogy ez a fulfillmentszolgáltatás már önmagában alkalmas arra, hogy külföldre kiterjesszük

– magyarázta. Azt egyelőre nem árulta el, hogy pontosan melyik ország piacán jelennek majd meg, de jelezte, hogy főképp a határos országokban gondolkodnak és már 2024-ben lépnek. A Magyar Posta 2017 óta foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tavaly úgy döntöttünk, hogy mindenképpen lépnünk kell. A posta 10 hónap alatt végezte el a fulfillmentfejlesztéseket. Ez nagyon komoly teljesítmény!