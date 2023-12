Közleményben reagált a MÁV vezetése a vasutas-szakszervezetek dühös levelére. Ebben azt írták az érdekképviseletek, hogy az állami cég menedzsmentje szándékosan húzza az időt a fizetésemelés kapcsán. A késlekedés miatt, illetve „a lehetséges konfliktus” elkerülése érdekében a szakszervezetek december 7-ére rendkívüli CSÉT-ülés (ez a legmagasabb csoportszintű fórum) összehívását kezdeményezték.

Nem hagyta annyiban a MÁV a vasutasok kifakadását: százmilliárdba kerül a követelésük. Fotó: Shutterstock

A társaság reakciójában leszögezte, hogy a MÁV-Volán csoport vezetése minden rendelkezésére álló eszközzel küzd azért, hogy erősítse a mintegy 56 ezer munkavállalójának erkölcsi és anyagi megbecsülését. Szerintük mindezt az is igazolja, hogy az idei, december 31-ig érvényes bérmegállapodást maradéktalanul betartották.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet: ahhoz, hogy a jövő évi bérfejlesztés mértékéről is felelősséggel meg lehessen állapodni, a vállalatcsoportnak elfogadott üzleti tervvel kell rendelkeznie. „Ígérni és megállapodni ugyanis csak akkor szabad, ha van hozzá fedezet” – emelték ki.

Az üzleti terv összeállításához a társaság már megkapta a tulajdonos, az Építési és Közlekedési Minisztérium iránymutatásait. Zajlanak a terv elfogadásához szükséges tárgyalások is. A MÁV ugyanakkor nem hagyta szó nélkül a szakszervezetek követelését, ami a következő elemekből áll

15 százalékos,

de legalább 70 ezer forintos fizetésemelés

és a lojalitási jutalom 50 ezerrel való növelése.

Az állami vállalat ennek kapcsán rámutatott: a szakszervezetek mintegy 75-100 milliárd forintnyi többletforrást igénylő bérfejlesztést fogalmaztak meg. Azt is jelezték, hogy a lehetőségek és a követelések egymáshoz illesztése az elmúlt években megszokott időrend szerint ezúttal is meg fog történni. A konkrét bérmegállapodás januárban várható. „Nincs szó sem késedelemről, sem időhúzásról, kizárólag a munkavállalók érdekeit is szolgáló, felelős pénzügyi tervezésről” – zárták közleményüket.