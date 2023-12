Már dolgozunk az MVM számlázásának átalakításán – erről is beszélt az energiaügyi miniszter a héten az országgyűlésben a gazdasági bizottsági meghallgatásán. Lantos Csaba azért tért ki erre, mert kérdést kapott a képviselőktől az állami energiaszolgáltató számlázási gyakorlatáról.

Változás: máshogy fog számlázni az MVM – „jogos a kritika” (Fotó: Róka László / MTI)

Ennek előzménye tulajdonképpen a rezsicsökkentés csökkentéséig, tavaly nyárig nyúlik vissza, amikor új és igen bonyolult rendszer lépett életbe az MVM számlázási gyakorlatában: a kedvezményes tarifa mellé bevezették a lakossági piaci árat és az ügyfélév innentől kezdve eltért a kedvezmény igénybevételének időszakától.

Mi a baj a rezsiszámlákkal?

Ezt pedig nem minden esetben sikerült összehangolni az MVM számlázási, leginkább a gáz számlázási folyamataiban. A probléma főképp azokat érintheti, akik fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolást választottak, magyarán bediktálják a fogyasztásukat.

Itt ugyanis úgy történik az elszámolás, hogy a szolgáltató nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus megoszlásához,

ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent.

Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít. Csakhogy a fogyasztási szokások megváltozása, illetve az egyes hónapok átlaghőmérsékletének alakulása ebbe ugyancsak belekavarhat. Így aztán előfordulhat, hogy az aktuális, valós fogyasztás nem követi a jelleggörbe szerinti mennyiséget.

Az ősz például papíron már "hideg" hónapokból áll, csakhogy az enyhe időjárás miatt a fűtési szezon kezdete kitolódott. Így aztán a számlák nagyobb arányban tartalmazhattak versenypiaci árakat a kedvezményes helyett. Ezt egyébként az MVM is elismerte novemberben. Akkor is többek magasabb gázszámlát kaptak, amit akkor is be kell fizetniük, hogy egyébként alacsonyabb volt a tényleges fogyasztásuk.

Fejleszt és változtat a számlázási rendszerén az MVM

És bár ez egy átmeneti állapot, hiszen az MVM utólag kompenzálja a különbözetet az éves kedvezmény mértékéig, mégis csak előáll az a helyzet, hogy a fogyasztó pénze bent áll a szolgáltatónál. Lantos Csaba erre a helyzetre reagálva először is jelezte, hogy jogos a kritika, ugyanis valóban bekövetkeznek ilyen esetek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek számossága nem nagy, de akkor sem helyes gyakorlat, hogy "az állampolgár gyorshitelt ad az MVM-nek". Éppen ezért azon dolgoznak, hogy

az összes számlázási tevékenység egy informatikai rendszerben bonyolódjon,

ez a fejlesztés pedig prioritást élvez. Jelenleg ugyanis igencsak széttagolt a mintegy 11 millió ügyfelet kiszolgáló MVM informatikai infrastruktúrája és ez is okozza a számázási anomáliáka. Igazságosabbá akarják tenni a számlázást, ennek kapcsán érdekes felvetésnek jelezte, hogy először a lehetséges éves kedvezményes mennyiséget számlázzák ki a fogyasztónak és ha ez kimerült, csak utána számítsanak fel piaci árat.