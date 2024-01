A Red Bull igazán jó évet zárt tavaly, miután az osztrák cég forgalma először lépte át a 10 milliárd eurót, noha a növekedés lelassult. A cég 2023-ban több mint 12 milliárd doboz energiaitalt adott el, ami 4,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál és lassulást jelent az elmúlt két évet jellemző 10 százalék fölötti bővüléséhez képest.

A nettó bevétel, mely nem tartalmazza a különböző leárazásokat és más kedvezményeket 10,5 milliárd euró volt tavaly, ami 9 százalékos növekedésnek felel meg az egy évvel korábbi 24 százalék után. A Red Bull honlapján olvasható tájékoztatás hangsúlyozza, hogy

a forgalom, a bevétel és a nyereség is nőtt, így a legjobb értéket érte el a vállalat történetében.

Fotó: Shutterstock

Az 1987-ben alapított, ma már 177 országban jelen lévő energiaital gyártó sportbefektetései is egyre fontosabbak, így a cég Forma–1-es istállójának színeiben Max Verstappen már zsinórban harmadjára nyert világbajnoki címet. A Red Bull emellett számos focicsapatot is üzemeltet, Németországban, New Yorkban vagy épp Brazíliában, és a jelenleg Bora-Hansgrohe néven induló német országúti kerékpáros csapatban is többségi részesedést szerezne – írja a Bloomberg.

Az alapító fia, a cég 49 százalékát birtokló Mark Mateschitz tavaly 582 millió euró osztalékot vett fel a vállalkozásból. A Red Bull maradék 51 százaléka pedig a thaiföldi Yoovidhya család kezében van.