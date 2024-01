Meglendült a Volkswagen csoport forgalma tavaly, miután a termelést immár nem gátolják a beszállítói problémák. A konszern kiszállításai ennek köszönhetően 12 százalékkal nőttek, ezt 9,24 millió gépkocsi értékesítésével érték el. Emlékeztetőül: a csoport a pandémia kirobbanásának évében, 2020-ban 9,31 millió autót adott el, míg 2022-ben a csiphiány és az alkatrész-beszállítási problémák miatt csak 8,26 millió járművükre kerülhetett rendszám.

Ezúttal Kína helyett Európa vitte a prímet, itt adtak el a legtöbbet a VW-csoport márkáiból.

Fotó: AFP

A konszern termelését akkor az Ukrajna ellen indított orosz invázió is hátráltatta, mivel például a kábelkorbácsokat az ukrán partnerüktől szerezték be, de más gondjaik is akadtak. A csoport által közzétett táblázatból kiderül, hogy elektromosautó-értékesítésük 35 százalékos bővüléssel elérte a 770 ezret, ami a teljes forgalmon belül 8,3 százalékos részarányt képvisel.

A bajorok előbbre járnak az e-átállásban

Ehhez képest a számait kedden közzétevő rivális, a BMW már 15 százaléknál jár. A Volkswagen vezetői ugyanakkor már korábban figyelmeztettek arra, hogy a villanyautók iránti vásárlói igények a magas a hitelköltségek meredek emelkedése és főként az autók magas ára miatt nem nőnek olyan dinamikusan, mint azt szeretnék.

Az is hideg zuhanyként érhette a wolfsburgiakat, hogy az év végén a berlini kormány se szó, se beszéd lenullázta a zöldautók vásárlásához nyújtott támogatásokat a költségvetés sanyarú helyzetére hivatkozva.

A Volkswagennek a villanyautó-kínálatával is lehetnek azért gondok, ezekből a cég a legélesebb árversennyel és leggazdagabb választékkal jellemzett kínai piacon 181 800 darabot adott el, miközben ugyanott a teljes forgalma 3,24 millió darabos volt, 1,6 százalékkal magasabb, mint a megelőző évben.

A kínai leányvállalatok működéséért felelős Ralf Brandstaetter ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

nem szabad leragadni a darabszámoknál és a piaci részesedéseknél, mivel a német konszern már 2023-as üzleti terve megfogalmazásánál is a jelezte, hogy a mennyiség helyett a profitabilitásra helyezi át a hangsúlyt.

Hogy ez mennyire sikerült, az csak az éves jelentés márciusi közreadásakor derül majd ki. A márkánkénti lebontással – a VW kivételével – nem kell addig várni, az már pénteken közzéteszi a globális első Toyota mögött immár harmadik éve a második helyre szoruló járműgyártó.

Hol van már a dízelbotrány?

Az egyes régiók forgalmi adatait viszont már most közölték, ebből az derül ki, hogy Kínában hiába növelték eladásaikat, az ország elveszítette a vezető pozícióját a felvevőpiacok között, s helyére 21 százalékos bővüléssel és 3,27 millió eladott járművel Európa lépett.

Ahol a Volkswagen mellett az Audit, a Porschét, a Škodát és a Seatot magába foglaló VW-csoport évek óta stabilan őrzi 20 százalék feletti piaci részesedését hol a Renault, hol a Stellantis előtt.

A Transporter elektromos változata, a Buzz népszerűsége is egyre nő.

Fotó: Shutterstock

Észak-Amerikában is lassan a feledésbe merül a 2015 őszi dízelbotrány, amely alaposan megtépázta a VW hírnevét és kilapította a pénztárcáját. Ott tavaly 990 ezer autót adtak el, 18 százalékkal többet a 2022-es mennyiségnél. A többi piac nagyobb kilengések nélkül, egyenletesen teljesített.

A Volkswagen márka külön közleményben villantott fel néhány számot tavalyi forgalmáról. E szerint a konszern névadó márkája 6,7 százalékos bővülést és 4,87 millió darabos eladást regisztrálhatott, azaz részesedése a csoporton belül még mindig meghaladja az 50 százalékot.

A cég logóját viselő elektromos járművekből 394 ezer fogyott, ami 21,1 százalékos növekedés az előző évihez viszonyítva. Sorrendben Kína, Németország, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Svédország, Franciaország, Norvégia és Belgium számít villanyautóik fő piacának.

A SUV-k mindent visznek

Németországban például 30 ezer ID.4-es elektromos hajtású crossovert adtak el, ebből Amerikában 38 ezer ment el. Előbbi 62, utóbbi 84 százalékos növekedés. A Golf-kategóriás ID.3-as villanyautó különösen Kínában volt népszerű, erről tanúskodik 75 ezres tavalyi forgalma, ami a triplája az előző évi mennyiségnek.

Az elektromos Volkswagenekből Ferenc pápa is kapott.

A villanyautók mellett a közlemény a városi terepjárókra is felhívja a figyelmet, ezek a Volkswagen legnépszerűbb termékei, részesedésük a teljes forgalmon belül 14,9 százalékkal 54,2 százalékra nőtt tavaly.

Ebben döntő szerepe volt az amerikai vásárlásoknak, ott

81 százalék választotta a VW valamelyik SUV-jét. Európában most is a T-Roc volt a legkelendőbb,

a német, a francia, a brit, a spanyol és a török piacon rekord mennyiségű fogyott belőlük.

Reneszánszt éli a Polo, a 48 éve különféle modellváltozatokban a piacon lévő kisautóból tavaly 110 ezret vettek Brazíliában, ez rekord, de a német eladások is megszaladtak: 44 százalékkal, 35,5 ezerre.

Imelda Labbé, a Volkswagen értékesítésért és marketingért felelős igazgatósági tagja szerint a számok azt igazolják, hogy a helyes úton járnak, új modelljeikre jól reagál a piac. Hozzátette, hogy az idén is nehéz működési környezetben kell helytállniuk, de a jó helyzetből startolnak és a portfóliójuk is megfelelő ahhoz, hogy ismét erős évet zárhassanak.