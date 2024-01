A kínai autóexport logisztikai támogatása eddig szűk keretek között mozgott, a napokban viszont újabb kapacitásbővítő beruházásokról számolt be a kínai média. Új szereplőként lépett a színre a Szegeden autóipari óriásberuházást tervező BYD, amely a BYD Explorer No. 1 nevű tengerjárójának átadásával tette le névjegyét.

A BYD Explorer No. 1 jelenleg India felé tart, a végcél: Európa.

Fotó: AFP

Ez a Teslát a globális villanyautó-piac első pozíciójából kibillentő BYD első szállítóhajója, amely kétszáz méter hosszú, s a gyomrában hétezer autónak alakítottak ki helyet. A BYD Explorer No. 1 már útban van Európa felé, jelenleg az Andamán-tengeren hajózik India irányába.

A legnagyobb kínai járműgyártó, a nevét a Shanghai Automotive Industry Corporationről SAIC Motorra lerövidítő társaság legújabb óriáshajója is elhagyhatja a kikötőt, a 7600 jármű befogadóképességű monstrum viszont csak ötezer autóval a fedélzetén indul útnak – írja a Reuters. A SAIC Anji Sincerity is Európa felé veszi az irányt, miután felszedi a horgonyt Hsziamen kikötőjében.

Tizennégy óriáshajót rendelt a SAIC

A SAIC Motort 69 évvel ezelőtt alapították, s már akkor jelentős autószállító flottával rendelkezett, amikor a BYD megalapítása még tervben sem volt. Az állami tulajdonú SAIC-nak saját, immár 31 egységet számláló flottája van, amelyet a 2000-ben alapított SAIC Anji Logistics üzemeltet, és amely három éven belül 14 új autószállító óriáshajóval bővül, 1,39 milliárd dollár értékben.

Az ilyen áruszállítókat is kapacitásuk szerint osztályozzák, e szerint a flotta hamarosan 7000-CEU, 7600-CEU, 7800-CEU, és 9000-CEU osztályú hajókkal bővül, ezeknél a szám járműbefogadó képességet fedi.

A BYD kispályásnak számít egyelőre logisztikai téren, de hamar felfejlődik,

hiszen hét, egyenként legalább hétezer autó szállítására képes hajót rendelt az állami tulajdonú China State Shipbuilding Corporationtől (CSSC). Amely, úgy látszik, egyeduralkodó e téren, hiszen a SAIC Motor is nála adta le megrendeléseit. Nyilván egy kaptafára megy a hajógyártás, ami megkönnyíti a CSSC dolgát, és a költségeket is leszorítja – a megrendelők nem kis örömére.

Egy kaptafára gyártják a hajókat

A BYD-nek és a SAIC-nak átadott hajók mint két tojás, úgy hasonlítanak egymásra, mindkettő 200 méter hosszú, 38 méter széles, és meghajtásukat is kettős energiaforrással oldották meg. Környezetbarát módon a hajókat döntően cseppfolyós földgázzal (LNG) üzemeltetik, de gázolajjal is képesek menni, tartályaikban ezt is visznek magukkal a hosszú útra.

Ezzel a hibrid hajtással 30 százalékkal tudják csökkenteni a levegőbe juttatott szén-dioxid mennyiségét, ami klímavédelmi szempontból is fontos. Egy európai út oda-vissza 1300 tonnával kisebb szén-dioxid kibocsátással jár.

Megengedett összsúlyuk 40 ezer tonna, és 13 szinten tárolják a kocsikat, amelyeket egyenként navigál kijelölt helyükre a személyzet. Az alkalmazott ro-ro rendszer azt a jelenti, hogy a kirakodás fordított sorrendben történik, úgyhogy nem kifejezetten gyors procedúráról van szó.

A SAIC flotta immár évi 1,2 millió autó exportját végzi,

hajóik európai, délkelet-ázsiai, mexikói, dél-amerikai útirányokban közlekednek. A tengerentúlon értékesített járműmennyiség 18,7 százalékkal haladja meg a 2022-es évit. Az úti célok közül az amerikai kontinens volt tavaly az élen 360 ezer autóval, Európába 330 ezret, Ázsiába 270 ezret, a Közel-Keletre és Afrikába 150 ezret, Óceániába pedig 100 ezret szállítottak.

A SAIC-hoz tartozó MG márka elektromos modelljét már Magyarországon is árulják.

Fotó: SOPA Images / Getty Images

A hajókat azonban nem csak a SAIC autóival töltik meg, a legújabb tengerjáró első útjának a Dongfeng személyautói és a Yutong autóbuszai is részesei lesznek.

A Magyarországon leginkább a brit MG márka tulajdonosaként ismert SAIC az idei évet 1,35 millió darabos tengeri exporttal akarja zárni, jövőre pedig a 1,5 milliós célt tűztek ki maguk elé. A tavalyi 1,2 millió exportban 840 ezres tételt képviselt az idén százéves MG, amelynek autóiból az idén már egymillió darabot küldene külföldi piacaira az SAIC.

Gyártást is hoz Európába a SAIC

Világhódító útra küldik az Alibabával közös gyártásban készülő luxusautóikat, amelyeket az IM Motors állít elő, valamint az elektromos prémium szedánjaikat, melyeket a Rising Auto (korábban Roewe) készít.

Zhao Aimin, a SAIC International igazgatóhelyettese a China Dailynek elmondta, hogy a logisztikai fejlesztések mellett az is cél, hogy helyben szolgálják ki termékeikkel a vásárlókat. Ennek jegyében még az idén kijelölik első gyáregységük helyét kontinensünkön, ezt azonban hétpecsétes titokként kezelik egyelőre.

A SAIC-nak egy nagy-britanniai összeszerelő és fejlesztő bázisa is van, hozzá tartozik az Austin, a Morris, a Wolseley és a Rover márkanév is.