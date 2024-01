Az eBay elbocsátja a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalói 9 százalékát, ami mintegy ezerfős leépítést jelent az online kereskedőnél. A cégnél ezen kívül visszavágják a megbízással foglalkoztattak számát is – jelentette be Jamie Iannone vezérigazgató az amerikai vállalat dolgozóknak készült honlapján, amiről első kézből a The Wall Street Journal értesült.

Fotó: AFP

A vállalat a leépítéssel a hatékonyabb munkaszervezésre törekszik. Mint ahogy Iannone írta, a létszám és a kiadások meghaladták az üzlet növekedését.

Fürgébbnek kell lennünk és a döntéseket gyorsabban meghoznunk, ennek érdekében pedig jobban kell megszervezzük a munkaerő-állományt.

Az eBay világszerte egyre nagyobb konkurenciával találja magát szembe. Az online kereskedői térben eleve ott volt az erős versenytárs, az Amazon, de az utóbbi időben betört a piacra a Walmart, a Temu és a Shein is. Ráadásul a világszerte megnövekedett kamatok és ragadós miatt a fogyasztók jobban meggondolják, hogy mire költenek.

A cég árfolyama 2021 végétől tendenciózusan esik, az elmúlt év során a részvények 13 százalékot veszítettek az értékükből. Beszédes, hogy az S&P 500 ebben az időszakban 21 százalékot emelkedett.

A kínai digitális áruházak megjelenése nem csak az eBayre, de az Amazonra is kedvezőtlenül hatott.