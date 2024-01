Tejmentes fehérjebomba tojásból? – egy szigetcsépi vállalkozás megalkotta

Igazi különlegességnek számít a szigetcsépi Capriovus, amely alapvetően tojástermékek gyártásával foglalkozik, egyik telephelyén működő üzemében azonban tejmentes túrót, tejfölt, sajtkrémet készít – tojásfehérjéből. A ToTu-termékcsalád tartósítószertől, aromától, színezéktől és hozzáadott cukortól mentes, az elnevezés a Tojás Tudatosan szókapcsolat rövidítése.

A Capriovus saját maga termeli ki az előállításhoz szükséges tojást, összesen 250 millió darabot.

Fotó: Capriovus

Több száz millió darab tojást tojnak a szigetcsépi tyúkok

„Ilyen volumenű tejtermék-alternatívákat gyártó üzemet itthon nemigen találni, és tulajdonképpen a világon máshol sem látunk példát arra, hogy tojásfehérjéből állítsanak elő tejmentes tejfölt, túrót és egyebeket. A tejfehérje- és laktózérzékenyek számára jellemzően rizsből, szójából, zabból, egyéb növényekből készülnek az italok, de ezekben szinte csak szénhidrát van, a mi termékeink a tojás révén viszont szinte csak színtiszta fehérjét tartalmaznak” – magyarázta a Világgazdaságnak Németh Csaba, a Capriovus kutatás-fejlesztési igazgatója.

A szakember elmondta, hogy az 1992 óta működő családi vállalkozásban komoly mennyiségű tudás összpontosul: 80 dolgozójuk mintegy negyede élelmiszer- vagy agrármérnök, és ő maga is ezen a tudományterületen, élelmiszer-mikrobiológiából szerezte doktori címét. Szoros a kapcsolatuk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, de a bevizsgálást nem csak ott végzik, hanem az erre a célra épített saját laboratóriumukban is.

összesen 250 millió darabból készít tojásport, főtt tojást, tojáslevet, egyéb tojástermékeket Szigetcsépen, amelyeket száraz tészta üzemeknek, cukrászdáknak, pékségnek értékesít.

A társaság korábban is próbálkozott hasonlóval, a mozzarella-alternatívának számító tojásfehérje-rudat is gyártott, de a mostani profillal sikerült felfedezni a piaci rést. Pedig a többi magyarországi vállalkozáshoz hasonlóan az elmúlt évek nekik sem volt fáklyásmenet.

Vették a száraztésztát a magyarok, mint a cukrot

„A koronavírus-járvány következtében egy rakás cukrászda, hotel és különböző szolgáltató- és vendéglátóegység bezárt 2020-ban, mi pedig elveszítettük a vásárlóink egy részét. Nagyjából 30 százalékkal esett vissza a forgalmunk. A kiskereskedelem azonban szerencsére továbbra is dübörgött, hiszen például a száraztésztát mindenki vette. Régóta a fiókunkban volt a tejtermék-helyettesítő, tojásalapú áruk előállításának ötlete, és ekkor előhúztuk. Sajtkrém, tejföl, túró, latte – ezeket kezdtük el gyártani” – sorolta a ToTu kutatás-fejlesztési vezetője.

A túrógombócról sem kell lemondaniuk a tejallergiásoknak, laktózérzékenyeknek.

Fotó: Capriovus

A sérült sportolóknak is megoldást jelenthet

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a tehéntejet és származékait világszerte több mint hatmilliárd ember fogyasztja, főként magas biológiai értékű fehérje- és kalciumtartalma miatt. A tej előnyei mellett azonban mindenképp fontos megemlíteni azt is, hogy előfordulnak olyan rendellenességek, mint

a tehéntej-allergia (CMA), amelyben az embereknek körülbelül a 0,5–3,5 százaléka szenved, valamint a laktózintolerancia, amelyben a populáció 5–65 százalékban érintett.

A teheneket ráadásul úgy tenyésztették ki, hogy több inzulinszerű növekedési faktort (IGF-I) termeljenek, és mivel a fejés ideje alatt általában újra vemhesek, ezért a progesztinek, ösztrogének és egyéb hormonok koncentrációja magas a tejben. Sokan mindenesetre önszántukból döntenek a tejmentes diéta mellett, például a vegánok is.

A szigetcsépi vállalkozás elsődleges szempontja is az volt, hogy egészséges élelmiszert fejlesszen ki, továbbá, hogy egyik új termékének se legyen tojásos mellékíze. „Olyan készítményeket is akartunk kínálni, amelyeket probiotikumként fogyaszthatók. Ehhez el kellett érnünk, hogy az összeállítás során a termékben maradjanak a hasznos baktériumok. Tetemes kutatási időt fordítottunk arra, hogy ezt megoldjuk, több pályázaton is elindultunk, hogy fejleszteni tudjuk a gyártást. Mostanra eljutottunk oda, hogy képesek vagyunk folyamatosan bővíteni” – jegyezte meg Németh Csaba, hozzátéve, a következő néhány hónapban kollagénes-tejmentes termékkel jelentkeznek majd, amely többek között azoknak a sportolóknak is sokat segíthet, akik sérülésből lábadoznak. A gyerekek számára pedig kakaóhelyettesítő fejlesztésén dolgoznak.

A Capriovus termelésének nagyjából 25 százaléka megy exportra.

Fotó: Capriovus

Németh elárulta, hogy a húsiparban is használt gépekből álló gyártósort a főtt tojást előállító üzemben indították el. A gépesítést meg tudták oldani a Magyarországon elérhető eszközökből, kisebb átalakítások után ezekből „mindössze” a gyártási eljárást kellett megalkotniuk.

Az 5,65 milliárd forintos árbevételű Capriovus Kft. termelésének nagyjából 25 százaléka megy exportra, a ToTu-termékek esetében főleg Ausztria az irány, de Finnországba, és más nyugat-európai országokba, továbbá határon túli magyar területekre is szállítanak.