Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, kedden délelőtt Lázár János építési és közlekedési miniszter bérfejlesztési megállapodást kötött a vasutasokkal és a HÉV-dolgozókkal. A tárcavezető összesen hét szakszervezettel egyezett meg a MÁV-Volán csoportnál, két érdekképviselet viszont – mindkettő volános – nem írt alá és időt kért.

Volánbusz: háromnapos sztrájk jöhet februárban – egymásnak estek a szakszervezetek. Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Az egyik az éppen kétnapos sztrájkot szervező Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), a másik a Közúti Közekedési Szakszervezet (KKSZ). Az előbbi a kisebb, mintegy 2500 fős a tagsága, az utóbbi a nagyobb, 4500 körüli létszámmal. A Volánbusz teljes állománya meghaladja a 17 ezer főt, a buszsofőrök száma 10 ezer fölötti.

Egymásnak estek a Volánbusz szakszervezetei

Úgy tűnhet, a két volánbuszos szakszervezet között egyetértés van, ezért döntöttek úgy, hogy egyelőre nem mennek bele az alkuba. Pedig a valóság éppen ennek az ellenkezője:

a SZAKSZ és a KKSZ viszonya elmérgesedett.

A Baranyai Zoltán vezette KKSZ azzal vádolja a Dobi István-féle SZAKSZ-ot, hogy ők tehetnek arról, hogy ma nem született egyezség a munkáltatóval, illetve a tulajdonossal. Szerintük ugyanis a Volánbusz dolgozói egy hangos kisebbség hatására nem hajlandók szembenézni a realitásokkal.

A sztrájk szervezője olyan igényt megfogalmazva kecsegtette és vezette félre a munkavállalók fogékony részét, hogy meg sem hallják az értelmes szavakat. Két megtartott sztrájk után ma már látszik, hogy a várt eredmény elmarad, és csupán a taglétszám-növekedés valósult meg a szervező szakszervezet számára. A munkavállalók a veszteseivé válnak ennek a folyamatnak, elsősorban azok a kollégák, akik 20-30-40 éve itt dolgoznak, és itt szeretnének a jövőben is. Azok pedig akik elhitték, hogy egy fecske csinálhat nyarat, úgy, hogy nem ismerik a háttérben zajló folyamatokat, csak a Facebookon olvasható okosságoknak hisznek, most kérem, gondolkodjanak, valóban megérte?

– írta nem sokkal ezelőtt egy közösségi médiás bejegyzésben a KKSZ.

Ebben levezették azt is, miből maradnak ki a volánbuszosok, ha nem sikerül január 31. éjfélig tető alá hozni a megállapodást Lázár Jánossal. A KKSZ szerint minden munkavállaló minden hónapban elbukik (pótlék nélkül) bruttó 70 ezer, nettó 47 ezer forintot. A vezényelt pótlékkal rendelkező buszsofőrök nettó 50 ezer fölötti összeget is veszíthetnek.

Akinek a keresete a 600 ezer forint besorolási bérnél magasabb, bruttó 102 ezer forint emelésről mondhat le, aminek a nettója 68 ezer forint. De mivel a pótlékok is emelkednének, a szakszervezet számításai szerint átlagosan bruttó 113 ezer forint bér forog kockán, ami nettósítva 75 ezer forint. „Most mondjátok, hogy hajrá SZAKSZ” – zárták posztjukat.

Háromnapos sztrájk jöhet a Volánbusznál

Ehhez képest a SZAKSZ hajthatatlannak tűnik. Ugyancsak a Facebookon számoltak be a keddi eseményekről. Kiemelték, hogy a munkáltató három évre akar szerződni, ez viszont a SZAKSZ szerint elfogadhatatlan. Szárazon ismertették az ajánlat tartalmát is: 2024-re 600 ezer forint keresetig 17 százalékos, de minimum 70 ezer forintos béremelés. A 600 ezer forint feletti kereseteknél egységesen 102 ezer forinttal nőne a fizetés január 1-jéig visszamenőleg. Az inflációkövetés is beépül a bérmegállapodásba, így 2025-re garantáltan 6,7, 2026-ra pedig 4,7 százalékos bérfejlesztés valósulhat meg.

A SZAKSZ mondanivalójának lényege a bejegyzés végére maradt. Dobi István ugyanis közölte, hogy az érdekképviselet operatív szervezete február 5-én ülésezik, és ezen dönt a munkáltató ajánlatáról. Vagyis minden jel szerint januárban aligha lesz bérmegállapodás a Volánbusznál.

Sőt, Dobi István hétfő este ennél is tovább ment. Arra vonatkozóan, hogy az emelt bért csak attól a hónaptól fizetik ki, amikor az aláírás megszületik, feltette a kérdést:

Akkor ezek után lehet szervezni a februári sztrájkot?

Egy kommentben pedig kifejtette, hogy a SZAKSZ a már említett február 5-i ülésén egy februári, immáron háromnapos sztrájkról is határozhat.

Fokozódik a nyomás a Volánbusz szakszervezetein

Itt tart jelenleg tehát a bértárgyalás a Volánbusznál. A szakszervezetek ismerik az újabb ajánlatot, és bár nem írták alá, láthatóan nem értenek egyet egymással. Közben a nyomás fokozódik rajtuk, hiszen a mintegy 56 ezer főt foglalkoztató MÁV-Volán csoportnál 39 ezren februárban már a megemelt fizetést kaphatják készhez. Egyedül a Volánbusznál maradhatnak a régi bérek.

Dobi István hétfőn azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy vagy győzelemre viszik a követeléseiket, vagy pedig elbuknak. De azt is jelezte, hogy a SZAKSZ egymaga a végletekig nem tudja tartani a frontot. Márpedig most úgy látszik, éppen ez történik, a SZAKSZ magára maradt. Már csak az a kérdés, hogy a munkavállalók is kifarolnak-e mögüle, vagy kitart a (ha nem is egyöntetű, de mégiscsak kitapintható) sztrájkhangulat ilyen körülmények között is.