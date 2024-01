Szombat délután sztrájkfelhívás jelent meg a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) közösségi oldalán. Ezzel bizonyossá vált, hogy a Volánbusznál a második legnagyobb érdekképviselet megtartja a hetek óta ígért kétnapos munkabeszüntetését január 28-án és 29-én.

Végleg eldőlt: vasárnap és hétfőn sztrájk lesz a Volánbusznál – a következmények beláthatatlanok (Fotó: Janos Adam / Észak-Magyarország)

Ezt azért nem lehetett eddig biztosra venni, mert a bértárgyalás továbbra is aktív a munkáltató és a munkavállalói oldal között. Így aztán az utolsó pillanatig sem lehet kizárni, hogy fordulat állhat be. Mindez továbbra is benne van a pakliban, de már biztosan nem vasárnap és hétfőn. Akkorra ugyanis a SZAKSZ sztrájkba hívta a dolgozókat, a következmények pedig beláthatatlanok.

Mit kell tudni a Volánbusz-sztrájk hátteréről?

A Dobi István elnökölte érdekképviselt egyelőre magára maradt a munkabeszüntetéssel. A MÁV-Volán csoportnál összesen harmincnál is több szakszervezet működik, a 2024-es bértárgyalásokon közülük kilencnek van megállapodási joga. Egyedül a SZAKSZ hirdetett sztrájkot. Vagyis könnyen úgy tűnhet, hogy klasszikus "egy mindenki ellen" helyzet alakult ki az összesen 54 ezer főt foglalkoztató állami közlekedési szolgáltatónál.

Azonban semmi ok legyinteni a SZAKSZ akciójára, több okból sem. Egyfelől nem az első kétnapos leállásukat szervezik, legutóbb másfél hónapja bonyolítottak le egy ugyancsak a vasárnapot és a hétfőt érintő tiltakozást. Akkor (2023. december 10-11.) a Volánbusz szerint a sofőrök mintegy 10 százaléka nem vette fel a munkát.

Másrészt bár igaz, hogy a SZAKSZ még a Volánbusznál sem számít a legnagyobb szakszervezetnek – hiszen ez a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a KKSZ – és nagyjából 2000 tagot tömörít, de legalábbis papíron komoly támogatottságot tud felmutatni maga mögött. Ez jól példázza, hogy egészen pontosan 5 978 járművezető, a Volán által foglalkoztatott buszvezetők 58 százaléka írta alá január közepéig a SZAKSZ bérkövetelését, illetve a január 28-29-i munkabeszüntetés támogató íveit.

Dobi István és az érdekképviselet vezetése éppen erre alapozva döntött a januári sztrájk mellett. Igaz, ezt eredetileg 6000 aláíráshoz kötötték.

Hogyan fognak járni a buszok a Volánbusz-sztrájk idején?

Akárhogy is, az 5 978 szignó sem kevés, de ez persze nem jelenti azt, hogy holnaptól ugyanennyien szabotálnák a munkát. Ugyanis létezik a sztrájk idejére biztosított elégséges szolgáltatás intézmény, amelyről a felek meg is egyeztek a napokban. Mindezek alapján,

az autóbuszvezetők (helyközi, helyi) 2024. január 28-án 00 órától 2024. január 29. napján üzemzárásig

az elégséges szolgáltatás biztosításával szüntetik be a tevékenységüket. Ennek megfelelően

a helyi közlekedésben január 28-án 336 járat marad ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 3283 járat nem fog közlekedni.

január 28-án 336 járat marad ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 3283 járat nem fog közlekedni. A helyközi közlekedésben január 28-án 3670 járat marad ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 19 325 járatkimaradásra kell számítani.

Mindez együttesen 26 614 járat, amely már azért tetemesnek mondható. Ugyanakkor az is látszik a fenti számokból, hogy vasárnap egy mérsékeltebb kapacitás eshet ki, hétfőn viszont már jóval durvább kimaradások lehetnek a menetrendben.

Ennek a különbségnek, ha úgy tetszik fokozatosságnak az oka maga törvény. Ez úgy rendelkezik, hogy az első napon órai bontásban kell a 66 százalékos járatsűrűséget (vagyis az elégséges szolgáltatást) biztosítani, míg a következő 24 órában napi bontást kell alkalmazni. Ezért történik, hogy vasárnap 4006, míg hétfőn 22 630 járatra terjedhet ki a sztrájk.

Kik és hányan fognak sztrájkolni a Volánbusznál?

De nem csak a buszsofőröknek áll lehetőségükben nem felvenni a munkát.

A karbantartó szakmunkások 2024. január 29-én a délelőtti műszakban 8-11 óra, a délutáni műszakban 14-17 óra között szüntethetik be a munkát és vehetnek részt a sztrájkban. Az adminisztratív munkakörben dolgozók pedig 2024. január 29-én 8-12 órai időszakban csatlakozhatnak az akcióhoz.

Fontos viszont, hogy a termelésirányításban és az utaskiszolgálásban (elővételi pénztár, információ) dolgozók nem vehetnek részt a munkabeszüntetésben.

A nagy kérdés pedig eleve az, hogy vajon hányan fognak ténylegesen sztrájkolni.

Dobi István szerint csak egy fegyelmezett, maximális, tehát a 26 ezret elérő járatkimaradással tudnak eredményt elérni. Ezt azzal kapcsolatban emelte ki, hogy amennyiben az adott autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor az eredetileg törölt járat menetrend szerint fog közlekedni. Ha sok buszsofőr így tesz vasárnap és hétfőn, akkor akár észrevétlen is maradhat a munkabeszüntetés a Volánbusznál.

A Volánbusz-sztrájk után Lázár János következik

A munkáltató és a SZAKSZ közötti vita egyébként nem tűnik feloldhatatlannak. A MÁV-Volán tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) három évre kötne egyezséget úgy, hogy az idén minimum 70 ezer forinttal emelné mindenki bérét a cégcsoportnál. A SZAKSZ 90 ezret akar 2024-re és csak erre a évre akar megállapodni. Utóbbihoz egyébként más szakszerevezetek is ragaszkodnak.

Azt azért érdemes megemlíteni, hogy az ÉKM csoportszintű megállapodást köt, tehát nem csak a Volánbuszra vonatkozót. Már pedig a SZAKSZ csak itt működik. Tehát viszonylag nehezen elképzelhető, hogy egy volános szakszervezet olyan eredményt tudna elérni a bértárgyalások során, amelyet aztán a MÁV-ra és a HÉV-re is kiterjesztenének. De nyilván semmilyen eshetőséget sem lehet kizárni.

Már csak azért sem, mert a kétnapos sztrájkot követően, rögtön kedden Lázár János tárgyalni hívta a MÁV-Volán szakszervezeteit. Az tárcavezető ígérete szerint erre a találkozóra pedig új ajánlattal készül. Hogy ebben végül mi szerepel majd, az bizonyosan attól is függ, mekkora lesz a tényleges sztrájkrészvétel vasárnap és hétfőn: elér-e kritikus szinte a naponta 4,5 millió embert kiszolgáló országos tömegközlekedési hálózatban.