Nem probléma és belefér a normális együttműködés kereteibe, hogy sztrájkot szerveznek a Volánbusznál – erről is beszélt Lázár János egy rádióinterjúban.

Volán-sztrájk: Lázár János új ajánlatra készül – keddig kell várni (Fotó: Lázár János/Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter még csütörtökön nyilatkozott a makói Rádió7-nek, amiben több fontos témát is érintett. Így például beszélt arról is, hogy alapvető joggá tennék Magyarországon a tömegközlekedést. De szintén hangsúlyos volt a most vasárnap induló és hétfőig tartó sztrájk a Volánbusznál.

Lázár János meg akarja őrizni a munkabékét a MÁV-Volánnál

Lázár János emlékeztetett rá, hogy közlekedési miniszterként egyben az ország legnagyobb munkaadója is, hiszen a MÁV-Volán csoportnál mintegy 55 ezren dolgoznak. A 2024-es bérfejlesztésről összesen 35 szakszervezettel állnak tárgyalásban. A személyes célkitűzése, hogy megállapodásra jussanak egy olyan ajánlattal, amely képes megőrizni a munkabékét.

Korrekt partnereknek nevezte az érdekképviseleteket, azokat is, akik hőbörögnek és sztrájkot szerveznek. Ezzel egyértelműen a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezetre (SZAKSZ) utalt, amely január 28-29-re munkabeszüntetést hirdetett meg, elsődlegesen a buszvezetők körében.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) mostani ajánlata, hogy minimum 70 ezer forinttal emelkedjen mindenki fizetése. Ez a buszsofőröknél átlagosan 20 százalékos emelést jelentene, csakhogy SZAKSZ legalább 25 százalékot akar elérni. Kijelentette, hogy tiszteletben tartja a sztrájkot, de nem tud engedni a sztrájkkövetelésnek, mert pénzből gazdálkodik.

Ki van számolva a cég bevétele. A nincsből nem tudok adni, sem a munkavállalóknak, sem a Fradinak. A józan ész logikáját követem, a vanból tudok adni

– fogalmazott.

Újabb bérajánlatra készül Lázár János a MÁV-Volánnál

A tárca azt is szeretné elérni, hogy három évre szóló alku jöjjön létre, tehát 2026-ig. Ez alatt pedig összesen minimum 25 százalékos béremelés menne végbe: az idén 17-18 százalék, majd a fennmaradó két évben másik 7-8 százalék. Megjegyezte, hogy ez abszolút lekövetné a jelenleg ismert inflációs pályát, ráadásul nem kevés, főleg más munkavállalókkal összevetésben.

Azzal ugyanakkor Lázár János is tisztában van, hogy vasárnap és hétfőn minden jel szerint sztrájk következik a Volánbusznál. Csakhogy bejelentette, hogy

keddre újabb tárgyalási fordulót hívott össze, amelyen személyesen meg fog jelenni és újabb ajánlatot tesz le az asztalra.

Ennek részleteit nem ismertette, de azt mondta, a célkitűzés, hogy a MÁV-Volán munkatársai számára értelmes, normális, az inflációt követő, reálbér-növekedést jelentő emelést garantáljanak. Ehhez a vállalat átalakítására is szükség van, de ennek alapját a dolgozók adják.

A MÁV-Volán átalakítása tíz év alatt menne végbe, évi 850 milliárd forintos költségvetéssel. "Van még mivel foglalkoznom" – jegyezte meg a miniszter.