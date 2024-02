A felhasználók tömegeit érinti, hogy a napokban komoly áremelés állt be a Revolut előfizetéseinél – erről a Revinfo.hu számolt be.

Durván megdrágul a Revolut Magyarországon – akár harmadával is emelik a díjat. Fotó: AFP

A blog szerint ugyanis február 2-től Magyarországon is már magasabb díjakon érhetők el a Revolut csomagjai. Nem egyöntetűen, hiszen a drágítás az egyes termékeknél eltérő arányú, illetve a standard kategória továbbra is díjmentes.

Mindenesetre, akik havonta fizetnek elő, április 3-tól találkozhatnak majd a Revolut magasabb havidíjaival.

Mennyivel drágul a Revolut Magyarországon?

Az áremelés annyiban nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban már tavaly novemberben, míg több más országban decemberben drágult meg az előfizetés. Éppen ezért várható volt, hogy mindez Magyarországon is bekövetkezik.

A Revolut weboldalán még nem frissítették az összegeket, de elérhető egy kondíciós lista, amelyet megnyitva láthatók az új magyarországi árak, valamint ezek érvényességi időpontja. Következzenek az egyes Revolut-csomagok:

Revolut Standard – ahogy erről már szó volt, ennek továbbra sincs díja, ingyenes marad. Revolut Plus – ennek a havidíja 1200-ról 1600 forintra ugrik, ami több mint 30 százalékos különbség. Revolut Premium – ebben a kategóriában a havidíj 2500-ról 3000 forintra drágul, ami éppen 20 százalékot jelent. Revolut Metal – a havidíj itt 4200 helyett 4800 forint, ami majdnem 15 százalék. Revolut Ultra – a csomag ára nem változott, továbbra is havi 19 500 forintba kerül. Igaz, ezt frissen vezették be 2023-ban.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a drágítás mellett a Revolut kedvezményekről is döntött, még ha nem is a havidíjak terén, és nem is általános érvényben. Mostantól ugyanis a magyarországi Revolut Premium és Metal csomag előfizetői is kapnak díj nélkül pluszszolgáltatásokat, főképp appokat. Így például a Tinder, NordVPN, Freeletics Coach, Sleep Cycle és a Piscart is ingyenesen hozzáférhetővé válik.

Hogyan lehet lemondani a Revolut-előfizetést?

Fontos tudni, hogy minden fizetős Revolut-előfizetésnél egy évre kell szerződni a szolgáltatásra, vagyis a virtuális bank éves hűségidőt alkalmaz. (Leszámítva az Ultra-csomagot, ott csak hat hónap.) Az új árakat látva felmerülhet, hogy valaki inkább lemondaná az előfizetését. Ezt a csomag aktiválását követően 14 napig lehet megtenni úgy, hogy a Revolut visszatéríti a csomag díját, bár kézbesítési díjat bizonyos esetekben felszámítanak.

A kéthetes türelmi idő után viszont más szabály él a lemondásra. Ekkor már kéthavi díjat kell kikifizetni, egyfajta kötbérként. A csomagot az adott hónapfordulóig lehet használni, majd visszaáll az eredeti előfizetésre. A Revolut annyi segítséget azért ad az ügyfeleknek, hogy az applikációja pontos számítást ad arról, mennyibe kerül az adott termék lemondása.