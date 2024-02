Kényes helyzetbe hozta autógyártó partnereit a Huawei, aki új fiú a piacon, de meghatározó szereplő szeretne lenni az elektromos autózáshoz szükséges technológiai finomságok gyártásában és szállításában. A vállalat a járművek fejlett vezetőtámogató rendszereit működtető MDC 810 nevű számítástechnikai egységből képtelen a szerződött mennyiségben szállítani.

A Huawei az intelligens megoldások terén alkotna nagyot az autóiparban.

Fotó: Shutterstock

A Reuters névtelenséget kérő forrásai szerint egy nélkülözhetetlen alkatrész hiánya hátráltatja a gyártást. Elképzelhető, hogy az intelligens csipek hiánya okozza a gondokat, mások a gyártási technológiában feltárt rendellenességről beszélnek, de erről egyik érintett sem kívánt nyilatkozni.

A Huawei szállítja az autó „agyát”

Az ügynek komoly anyagi következményei is vannak, mivel több autógyártó is a Huawei MDC 810-esre építette fel a vezetőasszisztens rendszerét, s ennek hiányában béna kacsának számít az autó.

A Huawei korábban jelezte, hogy az autóiparba is bedolgozza magát intelligens megoldásaival, de magát a járművek összeszerelését az ebben már nevet és tapasztalatot szerzett szakmabéli vállalatokra bízza.

Ők adják a hardvert, a Huawei pedig a szoftvert, az agyat. Az okostelefon-gyártásból az autóiparba érkezett másik nagy kínai céggel, a Xiaomival szemben a Huaweinek nem is áll szándékában saját márkajelzéssel autót a piacra dobni.

Pórul járt partnerek, csalódott befektetők

Az MDC 810-es egységek hiánya azért is kínos a Huawei partnerei számára, mert vadonatúj, nagy érdeklődésre számot tartó csúcsmodelljeiket ezzel látnák el, s a már megrendelt autók átadásában jelentős csúszással lehet majd számolni.

Ez a hihetetlen tempóban bővülő kínai autóválasztékot nézve versenyhátrányhoz vezethet, a megrendelők könnyedén átpártolhatnak egy „megbízhatóbb” gyártóhoz, amely időben szállít.

Avatr szalon Ningbóban. A sátrat nem az autóra váró megrendelőknek készítették ki.

Fotó: Tada Images

Az áldozatok között találjuk a Changant és a Chery-t, a hírügynökség forrásai szerint ők panaszt is tettek és tárgyalásokat kezdeményeztek a probléma gyors megoldása érdekében. A Seres is érintett az ügyben, az ő reakcióiról nincsenek információk.

A Changan Auto az Avatr 12 szedánjának gyártását kénytelen takaréklángra állítani, a novemberben bemutatott elektromos autóra december elejéig

20 ezernél is több megrendelés futott be, viszont gyárkapun alig pár tucat kész autó futott ki.

Az Avatr 12-es 41 880 dollárba kerül, a cég most kompenzációt ígér a megvárakoztatott megrendelőknek. Akár 2100 dollárt is visszakaphatnak, de hogy pénzben vagy valami szükségtelen extra berendezésben, esetleg szolgáltatásban, arról nem lehet egyelőre tudni. Az átlagos csúszást két hétre saccolta a Changan vezetése, ennyiért talán még meg is éri várni a luxus szedánra.

A Changan nyilvánosan nem mártotta be a Huaweit, mint a késedelmes szállítás bűnbakját, ami nem véletlen, hiszen a Huawei épp most választja le a csoportról az intelligens megoldásokon immár négy éve dolgozó IAS nevű üzletágát, s ehhez keres befektetőket. A Changan pedig már jelezte, hogy legfeljebb 40 százalékos tulajdonrészt szándékozik szerezni az önállósuló cégben.

Csigatempóban készül a Luxeed is

A Chery-t ilyen tervek nem foglalkoztatják, ő a Huaweijel közös Luxeed luxusmárka első, szintén novemberben bemutatott modelljében, az S7-esben használja az MDC 810-est. A hó végére már ők is 20 ezer megrendelést sepertek be az alapáron 34 840 dollárba kerülő villanyautóból.

A recept az Avatréhoz hasonló, csak az olcsóbb kocsira kisebb, a késés hosszától függő, de maximum 1400 dolláros visszatérítés jár a gyártó bejelentése szerint. A járműre óvatosságból már csak 10-12 hetes szállítási idővel vesznek fel rendelést a korábbi négy-hat hét helyett.

A Luxeed első modellje, az S7-es luxus szedán sorozatgyártásával is komoly gondok vannak.

Fotó: Huawei

A kínai szaksajtó szerint az is kétséges, hogy az új határidőt tudják-e majd tartani, mivel a vuhui üzemben napi átlagban tíz Luxeed hagyja csak el a gyártósort, az üzem tömeggyártásra való felkészítése még napokig tart. Elvileg ez az új üzem évi félmillió autó összeszerelésére lesz alkalmas.

Átmenetileg egy másik Chery üzem is beszállt a gyártásba, de ott a korábbi százról az alkatrészhiány miatt húszra csökkent a napi mennyiség. A Luxeed S7-est Richard Yu, a Huawei autó-üzletágának vezetője

nagy mellénnyel azonnal Tesla-gyilkosnak kiáltotta ki, mert tudásban a Model S-sel vetekszik, árban viszont a Model 3-ast is veri – azaz olcsóbb nála.

A Dongfeng csoport márkája, a Seres decemberben lépett a piaca az Aito M9 SUV-val, amelynek első kétezer példányát január végéig kellett volna leszállítania. Nem tette. Az nem tudni, mekkora a megrendelésállománya és kínál-e kompenzációt a csúszásért. A jármű alapára 65 523 dollár.