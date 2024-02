„Nem most lettünk Magyarország nemzeti légitársasága, mindig is azok voltunk. Jogi értelemben véve is így van, mert az ország zászlaja alatt repülünk. Jelképesen ez azt jelenti, hogy amikor valaki a Wizz Air gépein utazik, magyar földön van, a magyar törvények vonatkoznak rá” – válaszolta a Világgazdaságnak Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, miután szerdán kiderült, a légitársaság lesz a magyar csapat hivatalos utaztatója a párizsi ötkarikás játékokra. Az ünnepi esemény alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Váradi mellett Gyulay Zsolt, a MOB elnöke látta el kézjegyével a szerződést.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója szerint kiérdemelték a nemzet légitársasága címet.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Váradi költői kérdéseket tett fel arra utalva, hogy

elmentek százharmincszor Kínába a Covid alatt, hogy egészségügyi berendezéseket, lélegeztetőgépeket hozzanak a betegek számára;

a magyar kormány cargogépét reptetik;

a legnagyobb hálózattal rendelkeznek, és több mint hetven útvonallal biztosítják a magyar utasoknak az utazási lehetőségeket;

lefedik a piac 38 százalékát;

a magyar olimpiai csapatot, az Európa-bajnoki részvevő labdarúgó-válogatottat és a szurkolókat utaztatják.

Gyulay az aláírást megelőzően kiemelte, hogy a MOB több társasággal is tárgyalt, és magasan a Wizz Air adta a legjobb ajánlatot, ami a sportolók számára a legkényelmesebb megoldást biztosítja.

Váradi úgy fogalmazott, cégük nem csak támogatni akarta a magyar sportolókat, de az is célja volt, hogy hivatalos szállító lehessen. Hozzátette, az ötkarikás játékok idején maximális rugalmassággal igyekeznek hozzáállni az olimpikonok igényeihez, hogy az utazás ne jelentsen gondot a számukra, és minden energiájukkal a versenyeikre koncentrálhassanak. Szerinte nem csak gondolják magukról, de úgy is cselekednek, mint hazánk nemzetközi légitársasága.