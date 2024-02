Újabb szintet lépett Washington Kína-fóbiája, politikai nyomásra a Duke Energy közműszolgáltató úgy határozott, hogy leszereli és eltávolítja a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., azaz a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL energiatároló egységeit. Igaz, a lehetőség valóban adott ahhoz, hogy a távol-keleti ország hekkerei megbénítsák az amerikai energiaellást a kritikus fontosságú helyeken, ezért ezt a kockázatot, ha kizárni nem is lehet, de minimalizálni mindenképp indokolt és szükséges.

Az amerikai autóiparban szívesen látják, az energetikától viszont távol tartanák a CATL-t.

Fotó: Shutterstock

A kongresszus nyomására a Duke Energy elsőként a tengerészgyalogság észak-karolinai Camp Lejeune bázisán megvalósult és egy éve üzembe helyezett energetikai beruházásáról távolítja el a CATL akkumulátorait, majd a polgári célú fejlesztéseinél is fokozatosan, 2027-tel bezáróan más beszerzési forrásra áll át – erősítette meg a Reutersnek a vállalat.

Hekkertámadásokkal blokkolható a hálózat

A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának számító CATL ipari méretű energiatároló egységeivel szembeni averziót az a szakértői jelentés emelte nemzetbiztonsági szintre, amely leírja, hogy a kínai kormányhoz köthető hackerek a hálózathoz kapcsolódó kritikus amerikai infrastruktúrát, köztük az elektromos hálózatot veszik célba, s ennek képezik a részét a CATL kiegészítő berendezései, amelyeknek tárolófunkciójukból fakadóan épp a vészhelyzetek idején kellene aktivizálódniuk.

Washingtonban a politikusok attól tartanak, hogy mivel a CATL a kínai kommunista párt befolyása alatt áll, a hekkerek könnyebben manipulálhatják az eszközeiket, egy esetleges szabotázst előidézve a hálózatban.

A politikai döntéshozókkal és a haditengerészeti minisztériummal együttműködve úgy döntöttünk, hogy a Camp Lejeune-i CATL akkumulátoros energiatároló rendszert leszereljük, és egy hazai vagy szövetséges országbeli gyártó termékével helyettesítjük

– hangzik a Duke Energy magyarázata, amely az amerikai piacot uraló kínai akkumulátoros cégek számára nyílt hadüzenettel ér fel. A Duke egyébként maga nem szerződött a CATL-lel, egy alvállalkozója hozta be a kínaiakat ebbe a haditengerészeti projektbe.

Kitiltják a támaszpontokról a CATL-t

Bár a Duke Energy szakmai alapokra helyezkedve igyekezett eloszlatni a kongresszusban a kínai akkumulátorokhoz köthető, esetleges hálózati sebezhetőséggel kapcsolatos aggodalmakat, ezért öt vezető szakértőjét küldte el a képviselőház Kínával foglalkozó különbizottságának decemberi ülésére, de ők sem tudták érveikkel meggyőzni a politikusokat.

Olyannyira nem, hogy az idei éves védelmi kiadásokról szóló törvényjavaslatban megtiltanák a védelmi minisztériumnak, hogy 2027-től kezdve a CATL vagy más nevesített kínai gyártótól akkumulátorokat vásároljon.

Gyakorlatoznak a tengerészgyalogság észak-karolinai Camp Lejeune bázisán, ahonnan száműzik a CATL energiatárolóit.

Fotó: Cpl. Aziza Kamuhanda

A CATL nem nagyon kommunikál az ügyben, egyszer szólalt meg, akkor is csak arra utalt, hogy akkumulátorai átmentek a szigorú amerikai biztonsági és védelmi ellenőrzéseken.

Az iparági szakértők abban valóban egyetértenek, hogy

a kínai akkumulátorok cellái önmagukban nem jelentenek komoly biztonsági aggályokat, viszont a hálózati kommunikációs rendszerük sebezhető,

hekkerek áramkimaradásokat tudnak előidézni a manipulálásukkal, dominószerűen összedönthetik akár a teljes áramellátást is.

A kínai akkumulátorok kiszorítására irányuló intenzív washingtoni törekvések nehéz helyzetbe hozzák a tartalék tárolókapacitások kiépítésén dolgozó áramszolgáltatókat, ugyanis sok máshoz hasonlóan ezen a piacon is egyértelmű a kínai dominancia, azaz pokoli nehéz és drága lesz kiváltani őket.

Pedig épp ez az amerikai politika egyik legfontosabb iparstratégiai célja, leválni a kínai függésről, saját gyártóbázisokon, saját termékekkel ellátni az amerikai gazdaságot. A közüzemi méretű akkumulátorkapacitás 2023 végén elérte a 16 gigawattot, és az amerikai Energiainformációs Hivatal szerint 2024 végére majdnem megduplázódhat, meghaladva a 30 gigawattot.