„Tájékoztatjuk arról, hogy technikai okokból a web felületen bankkártyás tranzakciók nem érhetők el, a mobil alkalmazásokban pedig kizárólag az eseti (ad-hoc) bankkártyás funkciók működnek” – írta hétfő reggel a honlapján a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Az online fizetési rendszer akadozása sok embert érint, többek között a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilalkalmazása, a Budapest Go is használhatatlan emiatt. A BKK tájékoztatása szerint a korábban megváltott jegyek és bérletek ez idő alatt is érvényesek, csak újak vásárlására nincs lehetőség.

Szintén a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerhez tartozik az e-matricák (autópálya-matricák) vásárlása is. Ez amiatt lehet sokak számára fájó pont, mivel az éves matricák érvényessége január 31-én lejárt, így már csak a 2024-re érvényes e-matricákkal lehet a sztrádákra hajtani. Aki most venne ilyet, gondban lehet.