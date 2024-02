Hogyan reagált a hazai piac a mesterséges intelligencia elterjedésére, illetve a ChatGPT megjelenésére?

A hazai vállalkozásokra nagy nyomást helyezett az új technológia megjelenése. Az elmúlt évben sokan kezdték meg a generatív mesterséges intelligenciára alapuló technológiák használatát, akár érett stratégia hiányában is, mert nem szerettek volna hátrányba kerülni a versenytársaikkal szemben. Sok vállalatnál a mesterséges intelligencia (MI) bevezetéséért felelős vezetőket neveztek ki, illetve a munkaerőpiacon is egyre nagyobb igény mutatkozik az új technológiához értő szakemberekre.

A mesterséges intelligencia alkalmazása nagyon szoros összefüggésben áll a felhőtechnológiával, ezért tavaly az érdeklődés megélénkülését tapasztaltuk a felhőszolgáltatás iránt. Sajnos, Magyarország még mindig le van maradva ezen a téren Európa nyugati felétől – amit a Digitális Évtized 2023 jelentés legfrissebb adatai is igazolnak – pedig a felhő megléte alapvető feltétele az MI alkalmazásának.

Ugyanakkor egy olyan forradalmian új technológia megjelenése, mint a generatív mesterséges intelligencia, lehetőséget kínál a relatív lemaradóknak, hogy gyorsan felzárkózzanak az élenjárókhoz. Meggyőződésem, hogy ezt a lehetőséget Magyarországnak feltétlenül meg kell ragadnia, és erre az előttünk álló évben kínálkozik alkalom.

Hogy látja, melyek azok a munkafolyamatok, amiket az MI asszisztens teljes egészében átvehet?

Nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy az MI az üzleti élet számos területén forradalmi változásokat hozhat, ám a vállalatok jelenleg még mérlegelik, hogy pontosan hol és miként tud számukra valódi értéket teremteni a mesterséges intelligencia.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a marketing és értékesítés, a vezetői döntéstámogatás, a jelentéskészítés, a termék- és szolgáltatásfejlesztés, az IT-folyamatok automatizálása, a kockázatelemzés és -kezelés, a tartalomelőállítás, a kibervédelem, az elemzés és egyes kreatív munkafolyamatok azok a területek, amelyeken az MI képességeit igazán ki lehet használni. Talán meglepő lehet, de épp a kreatív munkakörben dolgozó szakemberek vennék igénybe a legnagyobb arányban a mesterséges intelligenciát a munkavégzésük során: 86 százalékuk nyilatkozott így a Microsoft által elvégzett tavalyi felmérésben, amelynek tanulságait a Work Trend Index 2023 tanulmányunkban foglaltuk össze.

A Microsoft rendkívül kifinomult, mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldásokra támaszkodva képes lépést tartani a kiberbűnözés fejlődésével: csak így vagyunk képesek naponta mintegy 65 billió beérkező jelet elemezni a kiberbiztonsági fenyegetés szempontjából. Tavaly másodperceként 4000 jelszótámadást védett ki a rendszerünk, ahogy erről a legutóbbi Microsoft Digital Defence Report című jelentésünkben beszámoltunk.

Az azonban nem állítható, hogy az MI „teljes egészében” átveheti az ember helyét az említett munkafolyamatokban. Az emberi tényező továbbra is megkerülhetetlen marad például az értékelésben, az elemzésben, a döntéshozatalban, illetve az etikai szempontok érvényesítésében. A Microsoft éppen ezért továbbra is kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre, továbbá a mesterséges intelligencia etikus fejlesztésére és felhasználására.

Több ágazatban is vannak félelmek, főleg a munkavállalók részéről: tényleg elvehetik a munkát a robotok?

Az MI-re mi egy virtuális asszisztensként, Copilot-ként tekintünk, amely még többre teszi képessé az ügyfeleinket, de semmi esetre sem helyettesíti őket. Ezt az általunk megkérdezett vállalatvezetők is így gondolják. Az említett felmérésünkben (Work Trend Index 2023)

kétszer annyi vezető vélte úgy, hogy az MI fő értéke a termelékenység javításában rejlik, mint akik szerint a munkavállalói létszámot lehet csökkenteni vele

– és nem is lehet ez a végső cél. Tény azonban, hogy az alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörök nagyobb biztonsággal automatizálhatók, ezért a munkavállalók szempontjából kiemelten fontos a digitális tudás javítása. A repetitív munkakörök automatizációja Magyarországon inkább a munkaerőhiány enyhítéséhez fog hozzájárulni, ám hosszú távon arra is nagy figyelmet kell fordítani, hogy az automatizáció és az MI új korszaka ne a társadalom kettészakadásához, hanem a fejlődéséhez járuljon hozzá.

Éppen ezért, az államoknak és a versenyszférának együtt kell dolgozniuk azon, hogy a kevésbé képzett munkaerőt a digitális világban is versenyképes tudással ruházzák fel.

A Microsoft számos olyan képzési programot indított a közelmúltban, amelyek a munkaerő átképzésére, a nőknek és a hátrányos helyzetben lévőknek a technológiai szektorba történő nagyobb arányú bevonására irányulnak.

Miben úttörő a mostani mesterséges intelligencia a néhány évvel ezelőttihez képest?

A generatív MI hozta igazán közel a technológiát az emberhez

– ez az igazi jelentősége az új technológiának, ebben múlja felül a korábbi megoldásokat. Ez a változás a nagy nyelvi modellek (LLM) megjelenésével magyarázható, amelyek hatalmas mennyiségű adatot, több milliárd paramétert tartalmaznak, és kifinomult algoritmusokat használnak az emberi nyelv megértéséhez, értelmezéséhez és generálásához. Az LLM-ek az elmúlt években paradigmaváltáshoz vezetettek a természetes nyelvfeldolgozás és érzelemelemzés területén, nagymértékben javítva a fordító, szöveggeneráló, chat-bot, és hangulatelemző alkalmazások teljesítményét.

Miben fejlődött a legjobban a ChatGPT?

A ChatGPT negyedik modellje több téren is felülmúlja elődjét: még az eddigieknél is több paramétert tartalmaz, képes multimodális tartalmak generálására, vagyis a szöveget hanggal és képekkel kombinálja, továbbá kódgenerálásra is alkalmas. A multimodális tartalmakat a gépi tanulás, a természetes nyelvfeldolgozás, a kép- és beszédfelismerés és a gépi fordítás területén is felhasználják.

Hogyan tudja hasznosítani a technológiát egy diák, vállalkozó, kreatív szakember vagy éppen egy jogász?

A mesterséges intelligencia beépült a Microsoft Teams oktatási verziójába.

Az Azure AI Immerse Reader a diákok szövegolvasási és -értelmezési képességeinek fejlesztését támogatja, más megoldások a diákok értékelését automatizálják. Az MI segítségével az oktatási anyagokat a diákok egyéni igényeihez és képességeihez lehet igazítani. Az MI segít a diákoknak a nyelvtanulásban, a kutatási feladatok elvégzésében és a projektalapú tanulásban.

A KKV-k a korábban említett területek mindegyikén hasznát vehetik a mesterséges intelligenciának, de különösen az ügyfélélmény és a termelékenység javítása, a számlázás, raktározás, beszerzés és az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatok automatizálása terén. Az Azure AI Services lehetővé teszi a szövegolvasási és -értelmezési képességek beágyazását az alkalmazásokba.

A kreatív szakemberek ihletet meríthetnek az MI által létrehozott képekből és egyéb tartalmakból a cikkeik megírásához, blogbejegyzésekhez, videókhoz, zeneszámokhoz, festményekhez, animációkhoz, egyéb művészi alkotásokhoz, de használhatják tartalomelemzésre, tartalmak személyre szabására és célzott terjesztésére is.

Mindenütt, ahol nagy, strukturálatlan adathalmazok feldolgozása a feladat – és ilyen a jog is, ahol a korábbi ítéletek és azok indoklásai, a jogszabályok hatalmas mennyiségű adatot generálnak –, indokolt lehet a mesterséges intelligencia alkalmazása. A jogászok az MI használatával gyorsítják fel és teszik olcsóbbá az adatok feldolgozását. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: az MI nem képes az emberi mérlegelést helyettesíteni, és mindig fontos ellenőrizni az MI által szolgáltatott adatokat, hiszen azok között előfordulhatnak úgynevezett „hallucinációk”.

A Microsoft az egyik nagy nyertese a technológiának: igencsak jókor, tavaly év elején több milliárd dollárt fektetett be a vállalat a Chat GPT anyacégébe, az Open AI-ba: Magyarországi szegmensükre mekkora hatással volt egyelőre?

Az üzleti stratégiánk nagyban épít a generatív mesterséges intelligenciára. Ez azonban csak még inkább előtérbe állítja azokat a technológiákat, amelyekre ráépül:

a felhőtechnológiát és az adattechnológiát, vagyis az adatok strukturálását és szűrését.

A fentiek nyomán tavaly a kereslet fellendülését tapasztaltuk ezek iránt: annak ellenére, hogy mi is megéreztük az és a gazdasági visszaesés negatív hatásait. Azért mondhatjuk sikeresnek az elmúlt évünket, mert olyan innovációkkal álltunk elő, amelyek épp a megváltozott helyzethez való alkalmazkodásban segítették az ügyfeleinket.

A mesterséges intelligencia, az OpenAI – amelynek neve összeforrott a Microsoftéval – adott új lendületet a digitális átalakulásnak, ez pedig az üzleti eredményeinkben is megmutatkozott. Arra számítunk, hogy ez a lendület 2024-ben is kitart. Annál is inkább, mert a technológia gyors fejlődése egyre szélesebb kör számára teszi elérhetővé és megfizethetővé a magas minőséget képviselő szolgáltatásokat és termékeket. Úgy vélem, a vállalatok jövőre is az MI-re épülő saját megoldásaik kifejlesztésére, illetve a technológiai alapok megteremtésére fognak koncentrálni.

A Sam Altman körüli „hercehurca” ősszel milyen hatással volt a cégre?

A Microsoft szempontjából mindaz, ami történt, nem jelent, és nem is jelentett érdemi változást. Ahogy azt Satya Nadella elmondta az eseményeket kommentálva, Sam Altman és Greg Brockman fontos szerepet játszanak a mesterséges intelligencia fejlesztésében és a vezetésben is, lényegében függetlenül attól, hogy az OpenAI-ban vagy a Microsoftban töltenek-e be pozíciót, hiszen a két vállalat együttműködése rendkívül szoros.

A konfliktus és vita egy olyan nagy horderejű ügyben, mint a generatív MI jövője, természetes,

és az OpenAI-on belül a közelmúltban felállt új vezetői testületben is képviseltetve van – Adam D'Angelo személyén keresztül – a korábbi vezetés álláspontja. Számunkra az a fontos, hogy az innováció feltételei biztosítottak, és a fejlesztésben továbbra is meghatározó szerephez jut a felelős és etikus megközelítés. Nagyon megnyugtató volt és az üzletmenet fenntartásához is érdemben járult hozzá, hogy a konfliktus ennyire rövid időn belül lezajlott, ami Satya Nadella kimagasló vezetői képességeire is fényt vet. Nem véletlen, hogy a CNN őt nevezte meg az év üzleti vezetőjének (Business CEO of the Year) 2023-ban, amiben jelentős szerepet játszott, hogy részben az ő döntéseinek köszönhetően került a Microsoft a mesterséges intelligenciát érintő innováció élvonalába.