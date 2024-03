Történelmi mérföldkőhöz érkezett márciusban a Foodora: a Tele2 és az Aerit vállalatokkal kötött együttműködési szerződés értelmében drónos kiszállításba kezdett Svédországban, az élelmiszeriparban elsőként. A gyorskereskedelmi platform ígéri: ez a partnerség forradalmasítja az élelmiszerek házhozszállítását.

A magyarországi irodaházakban, zárt kampuszokon is megjelenhetnek a Foodora drónjai a jövőben.

Fotó: Foodora

Elsőként a Stockholm közeli, szigetekkel tagolt Värmdö régiót választották ki a drónos kiszállítások helyszínéül. A Foodora célja a további terjeszkedésen keresztül az, hogy a nehezen megközelíthető területeken is ugyanazt a szolgáltatást nyújthassák, mint a nagyvárosokban.

A kiszállítási hatótáv 12 kilométer,

a szállítási súly maximum 4 kilogramm,

a drón esőben, szélben és hóban is repülhet,

Värmdöben egész évben, napi 8 órában, 11 és 19 óra között szállítanak majd vele.

Garay Péter, a Foodora Magyarország operatív igazgatója szerint bár nálunk nincsenek extrém nehezen megközelíthető városrészek vagy települések, mint egy széttagolt szigetekkel tarkított országban, a jövő logisztikája elképzelhetetlen cégük alakító részvétele nélkül.

„Magyarországon mindig is nélkülözhetetlenek lesznek a futárpartnereink, a technológiai lehetőségekre pedig inkább segítő kézként tekintünk. Olyan területeken tudjuk elképzelni az automatizációt, amely a futárok számára is könnyítést jelenthet: például egy nagyobb irodaházban, vagy zárt kampuszon, ahol több perc is lehet, amíg a futár megtalálja a vásárlót vagy az ajtót, pedig már úton lehetne a következő rendelésért” – fogalmazott Garay. Hozzátette: ezekben a helyzetekben hasznos lehet egy , az adott helyszínre optimalizált robot, amely átveszi a recepción a rendelést a futártól, és azt a megfelelő ajtóhoz, vagy akár az íróasztalhoz viszi, miközben melegen tartja.