Bordeaux-ban debütál a Suzuki Swift negyedik generációja – írta pénteki közleményében a Suzuki. Magyar szempontból ez némiképp fájó hír, ugyanis ezt a modellt a japánok hosszú időn keresztül Esztergomban gyártották.

A magyarok kedvenc autója volt, de már nem itt gyártják – most leleplezik a legújabb Suzuki Swift-modellt. Fotó: Suzuki

A Magyar Suzuki Zrt. még 1992-ben kezdte meg a Swiftek összerakását az esztergomi autóüzemben, ami egészen 2016 decemberéig,

majdnem 25 éven keresztül ki is tartott.

Akkor viszont leállították a Swift-modell gyártását. De még így is az esztergomi gyártóvállalat állította elő a Swift három generációját, amelyek a kisautók kategóriájában piacvezetők voltak Magyarországon. Azóta persze nagyot fordult a világ, a Suzuki éppen a napokban jelentette be, hogy már a repülő autók gyártásán dolgozik.

Mit kell tudni az új Suzuki Swiftről?

A Suzuki azt ígéri, hogy a teljesen új típus az elődeinek örökségére építve született meg. Ez alatt a lekerekített karosszériájút érti, amelyből a világ 169 országban több mint 9 millió darabot értékesítettek a 2004-es megjelenése óta.

Bordeauxban debütál a Suzuki Swift negyedik generációja. Fotó: Suzuki

A legújabb példány 1,2 literes motorral és 12V SHVS lágy hibrid rendszerrel szerelt. A 3 hengeres benzines erőforrás akár 40 százalékos (RON95) hőhatékonyságot is elérhet, ami optimálisabb üzemanyag-fogyasztást eredményez. További jellemzői közé tartozik a súlycsökkentés, az alacsony fordulatszámon magasabb nyomatékkal kombinált csökkentett károsanyag-kibocsátás és a jobb reakciókészség.

Az SHVS lágy hibrid rendszer a lassítás során keletkező mozgási energiát átalakítja és a lítium-ion akkumulátorban tárolja, az ISG (Integrált indítógenerátor) pedig gyorsításkor segíti a motort a nagyobb üzemanyag-hatékonyság érdekében.

A széria biztonsági funkciói, illetve külső és belső dizájnja is megújultak. Ugyan jelentős átalakulást történt, de az új Swift elődjei jellegzetes, a vásárlók által megszokott megjelenését még így is megtartotta. Zongorafekete hűtőrácsot és lekerekített vállvonalakban végződő, L-alakú jellegzetes lámpákat kapott. Összesen 13 féle színkonstrukcióban érhető el, belül pedig kéttónusú fekete-világosszürke lekerekített műszerfalat. Az első ajtókra szatén bevonatú díszítés is jutott.

Fontos még, hogy a multimédia lelke ezúttal

egy kilenc hüvelykes HD-kapacitív érintőképernyő,

amely rendelkezik okostelefon-kapcsolattal mind az Apple CarPlay, mind az Android Auto számára. A technikai részleteken kívül egyelőre arról nem számoltak be, hogy a legújabb Swift mikortól lesz kapható a márkakereskedésekben, illetve hogy milyen bevezetőárakra lehet számítaniuk az érdeklődőknek.

Addig is, amíg mindez kiderül ezen a linken lehet közelebbről is megismerni a negyedik generációs Suzuki Swifte.