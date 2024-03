A McDonald's már annyira fejlett, hogy mesterséges intelligencia nélkül már egy Big Macet sem tud elkészíteni

Egy apró technikai hiba miatt több országban is leálltak a McDonald'sok. A cég annyi technológiai megoldást épített be a működésébe, hogy már sokkal inkább lehet big tech-vállalatnak tekinteni, mint gyorsétteremnek. Ugyanakkor a probléma azt is megmutatta, hogy a csúcstechnológiák halmozása lehet a Meki Achilles-sarka.

2024.03.16. 12:11 | Szerző: P. A. R.

A fejlődő technológiának köszönhetően a McDonald's ma már sokkal kevésbé hasonlít egy gyorsétteremre. Okostelefonos alkalmazás, emberi részvétel nélküli rendelés, digitális menü és generatív mesterséges intelligencia – ezek a megoldások mind olyan státuszba emelik az 1940-es években nyitott étteremláncot, hogy már inkább tekinthető egy sok milliárd dolláros nagy technológiai vállalatnak. A McDonald's már annyira fejlett, hogy az MI nélkül egy Big Macet sem tud elkészíteni.

Fotó: AFP Ugyanakkor a Meki egyelőre még nem tudja teljesen kiaknázni a technológiában rejlő potenciált. Pénteken rendszerkimaradások nehezítették a cég üzleteit többek között Japánban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban – írja a Reuters. A probléma kis túlzással a középkorba repítette vissza az éttermeket, mivel a legtöbb helyen vissza kellett állniuk a dolgozóknak a pultba, ahol csak készpénzzel lehetett fizenti. Volt olyan hely, amelyik inkább bezárt arra napra, mintsem ilyen feltételek mellett üzemeljen. A McDonald's ugyan nem hozta nyilvánosságra, hogy a hiba mennyire volt kierjedt, de az applikációval könnyen lehetett tesztelni a működést. A cég texasi San Antonio-ban működő franchise-a például a kimaradások kezdete után 12 órával sem fogadott be rendeléseket. A legtöbb országban egészen szombatig kellett várni a rendszer helyreállására. Mi okozta a McDonald's leállását? A McDonald's szűkszavúan nyilatkozott a hiba okáról. A hivatalos közleményük szerint a leállást egy „konfiguráció megváltozása" okozta, amely egy külső partnerüknél következett be. A befektetők aggódnak a túlzott modernizáció miatt. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a McDonald'shoz hasonló nagy cégek túl sok kockázatot vállalnak azzal, hogy teljesen a technológiára koncentrálnak. A pénteki kimaradás rávilágított: a hagyományos értékesítés már elképzelhetetlen a rendkívül modern rendszerek nélkül. A működésbe beépített mesterséges intelligenciáról (MI) pedig sokan úgy gondolják, hogy nem feltétlenül eredményezi azt a működési hatásfokot, amit korábban nyújtani tudott a vállalat. Ezek az aggodalmak akár a Meki üzleti eredményeire is hatással lehetnek. A szakértők ennek ellenére úgy látják, hogy a McDonald's eltérne a hosszú távú stratégiától és továbbra is a technológiára fog támaszkodni a jövőben is.