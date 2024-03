Peren kívüli egyezséggel zárná le a magas hitel- és bankkártyadíjak miatt indított trösztellenes eljárást az Egyesült Államokban a Visa és a Mastercard, ami akár 30 milliárd dollárnyi megtakarítást is hozhat a kereskedők számára a következő öt évben.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kedden bejelentett egyezség értelmében a kártyatársaságok mérsékelnék a kereskedőktől beszedett díjakat, mely általában 1,5 és 3,5 százalék között mozog a Bankrate adatai szerint.

A megállapodás értelmében a következő három évben a Visa és a Mastercard legalább 4 bázisponttal (0,04 százalékkal) csökkenti a díjakat és azt is vállalja, hogy az átlagos díjak 7 bázisponttal a jelenlegi alatt maradnak a következő öt év során.

Az egyezség értelmében a kereskedők előtt nagyobb tér nyílhat a magas díjakkal dolgozó kártyákkal történő fizetés esetén arra, hogy azokkal szemben külön díjakat számítsanak fel. A Reuters szerint számos kereskedő már most is olcsóbb árakat kínál azok számára, akik készpénzzel fizetnek. A kártyatársaságok azt is vállalták az egyezségben, hogy javítják a rivális társaságok megoldásaival történő fizetés lehetőségeit is.

A Visa értékelése szerint az egyezségben részt vevő ügyfelek 90 százaléka a kisebb kereskedők közül kerül ki. A két kártyakibocsátó ugyanakkor az egyezségben tagadta, hogy bármiféle bűnt követet volna el.

A megállapodás egy évvel azután következik, hogy egy szövetségi bíróság egy csoportos perben 5,6 milliárd dolláros egyezséget hagyott jóvá a Visa, a Mastercard és 12 millió kereskedő között, ugyanakkor több vállalkozás nem fogadta el azt a megállapodást és különálló perekben keresi igazságát. Számukra jogi szakértők szerint a keddi megállapodás sem megfelelő, mert az kötelező érvényű, miközben a kereskedők az Egyesült Államokban fizetik a legmagasabb díjakat – átlagosan 219 bázispontot – a fejlett világban.

A megállapodást még a bíróságnak is jóvá kell hagynia ahhoz, hogy az életbe lépjen, amire az év végén vagy a következő év elején kerülhet sor, ráadásul az ellenfellebbezésnek is van helye.

A 42 millió dolgozót foglalkoztató kiskereskedelmi szövetség, a Retail Industry Leaders Association közlése szerint az egyezség további vizsgálatot igényel, de az csupán csepp a tengerben. A Visa és a Mastercard vállalta, hogy a felperesek részére 170 millió dolláros perköltséget is kifizet.

A keddi egyezség után a Visa részvényei 0,2 százalékot estek, a Mastercard részvényei pedig ugyanennyit emelkedtek a New York-i tőzsdén.