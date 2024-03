A Budapest Airport az Európai Beruházási Bank (EBB) által lefolytatott audit során felmerült valamennyi kérdést tisztázta az EBB-vel – ezt a ferihegyi repteret üzemeltető cég közölte a Világgazdasággal.

Ferihegyi reptér: megérkezett a Budapest Airport válasza a 200 millió eurós gyanús hitelről. Fotó: Budapest Airport

Lapunk azt követően fordult a Budapest Airporthoz, hogy pénteken a Politico megírta: az EU csalás elleni hivatala vizsgálja a cég egyik hitelügyletét. A brüsszeli események terén jól értesül lap egy 200 millió eurós kölcsönről írt, amelyet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjének folyósítottak. A tranzakciót vizsgáló nyomozók legfrissebben meghallgatták az Európai Beruházási Bank korábbi alelnökét, Vazil Hudákot.

Miért vizsgálják a Budapest Airportnak nyújtott hitelt?

A Politico belső dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy az EU csalás elleni hivatala, tehát az OLAF azért vizsgálódik, mert az Európai Beruházási Bank munkatársai állítólagos „súlyos kötelességszegést” követtek el a Budapest Airportnak 2018-ban nyújtott 200 millió eurós hitellel kapcsolatban. Az újság súlyos dolgokat állít: arról értesültek, hogy Hudákot amiatt panaszolták be az OLAF-nál, mert

személyes előnyökhöz juthatott a jóváhagyásából.

Vazil Hudák volt szlovák gazdasági miniszter, aki 2016 októberétől 2019 októberéig az Európai Beruházási Bank közép- és kelet-európai részlegét vezette, majd 2020-ban bekerült a Budapest Airport igazgatóságába. Ő visszautasította a vádat, azt tévesnek és valótlannak nevezte. Az OLAF szóvivője mindössze annyit közölt, hogy nem kommentálnak konkrét ügyeket.

A panaszban az is olvasható, hogy a ferihegyi repülőtér bővítése – amelyet ebből a hitelből is finanszíroznak –, nem felelt meg a környezetvédelmi és más előírásoknak. Hudák úgy nyilatkozott, hogy semmiféle ilyen problémáról nem tud. Az OLAF tisztviselőit azonban éppen ez érdekelte. Azt akarták megtudni tőle, hogy valóban nem felelt-e meg teljes mértékben a projekt a bank normáinak, és hogy Hudák gyakorolt-e bármilyen nyomást a pénzintézet munkatársaira, hogy a hitel értékelési folyamata során ne vegyenek figyelembe bizonyos kritériumokat.

Hudák szerint mindez lehetetlen feltételezés, annyian vesznek részt egy ilyen hiteldöntés meghozatalában. Hozzátette, hogy a konstrukción már azelőtt dolgoztak a bank munkatársai, hogy ő alelnökként megkezdte volna a munkáját. „Őszintén szólva, ha akarnám, akkor sem tudnám, hogyan tudnék bármilyen befolyást gyakorolni. Tekintettel az érintett munkatársak számára és a döntéshozatal összetettségére, ez lehetetlen. A jóváhagyáshoz mindenki egyetértése szükséges” – írta az OLAF-nak.

Megérkezett a Budapest Airport válasza a 200 millió eurós gyanús hitelről

A Budapest Airport Zrt. először is megerősítette a Világgazdaságnak, hogy rendelkezik elfogadott EBB-hitellel. Ennek körülbelül kétharmadát már lehívta a repülőtéri fejlesztések végrehajtásához. Kiemelték, hogy ennek során az EBB követelményeinek és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak, beleértve, hogy beszerezték a szükséges engedélyeket is. Ugyanakkor hangsúlyozta,

szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az említett EBB vizsgálat az EBB saját belső eljárásait vizsgálta a Budapest Airport beruházásai kapcsán.

Jelezte azt is, hogy a jelentés nem tartalmi, csupán eljárásbeli kifogásokat állapított meg. Arra is rámutatott, hogy az őket érintő eljárás egyébként nem számít kivételesnek vagy különösnek abból a szempontból, hogy jelenleg is számos európai országban zajlik hasonló vizsgálat EBB-beruházások kapcsán.

A Budapest Airport a hivatalos panaszkezelési mechanizmus kezdetétől külső szereplőként vett részt a folyamatban. Teljes mértékben együttműködött, minden szükséges információt, dokumentumot rendelkezésre bocsátott – fogalmazott válaszadásában. Végezetül pedig aláhúzta, hogy a Budapest Airport az Európai Beruházási Bank által lefolytatott audit során felmerült valamennyi kérdést tisztázta az EBB-vel. Vazil Hudák szerepére azonban külön nem tért ki.