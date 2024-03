Fontos sajtómeghívót küldött ki hétfőn a Rheinmetall AG kommunikációs vezetője. Ebben Oliver Hoffmann arról tájékoztatta a médiát, hogy március 26-án leteszik a Magyarországon épülő új gyáruk alapkövét.

Új gyárat épít a hadiipari óriás Magyarországon – kedden már az alapkövet is leteszik / Fotó: AFP (illusztráció)

Az új Rheinmetall-gyár helyszíne sem titok. Ahogy arról a Világgazdaság a közelmúltban is írt,

az üzem Szegeden épül fel.

Ezzel a német hadiipari óriásvállalat – a Rheinmetall valójában sokkal több ennél, hiszen egyrészt hadipari és járműipari nemzetközi vállalat, másrészt olyan technológiai csoport, amely alkatrészeket, rendszereket és szolgáltatásokat fejleszt és értékesít a védelmi és a civil szektornak is – immár a negyedik telephelyét hozza létre Magyarországon.

Zalaegerszegen Európa legmodernebb harcjárműgyártó és tesztüzeme működik, Várpalotán Európa egyik legnagyobb lőszer- és robbanóanyag-gyártó üzeme készül, Budapesten elkezdődött egy digitalizációs és szoftverfejlesztő központ felépítése, Szegedre pedig tehát újabb centrumot szánnak.

Milyen új gyárat épít Szegeden a Rheinmetall?

Lapunk már februárban úgy értesült, hogy a Rheinmetall szegedi beruházása továbbra is támogatottságot élvez, és változatlanul fontos projektként tekintenek rá. A megvalósulását egyébként az is alátámasztja, hogy a Rheinmetall már kifejezetten szegedi pozíciók álláshirdetéseit is megjelentette. Mindez mostanra tehát hivatalos: a Rheinmetall Szegeden épít új gyárat.

Hogy itt pontosan milyen tevékenységet végeznek majd, azt kedden biztosan ismertetik. Előzetesen azt lehet tudni, hogy egy merőben újszerű koncepcióról van szó. Erről a meghívóban azt írták:

A hibrid termelés egy újabb mérföldkő a Rheinmetall iparosítási stratégiájában.

Az üzemben az elektromosautó-ipar, a valamint a biztonsági rendszerek piacának kiszolgálására alkalmas alkatrészeket fognak gyártani, vagyis különbözni fog az eddigi vegytiszta hadiipari beruházásoktól.

A fejlemény azért is örömteli, mert az elmúlt hónapokban nem érkezett új hír a szegedi fejlesztésről. Pedig korábban különböző kormányzati és befektetői szinteken is beszéltek róla. Ezek közül talán a legmeghatározóbb Bányai Gáborhoz, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosához, illetve Paul Walfhoz, a Rheinmetall AG közép-európai koordinációs részlegének vezetőjéhez kötődik, mindketten arról beszéltek már tavaly nyáron, hogy a Rheinmetall Szegedre tart.

Ezekből akkor azt lehetett kiolvasni, hogy a német hátterű, világszinten is meghatározó hadiipari vállalat a civil tevékenységének részeként hidrogént és e-mobilitási alkatrészeket gyártó üzemet létesít. De egyúttal arról is szó volt, hogy a Rheinmetall nem csupán összeszerelő üzemet vinne a 160 ezres városba, hanem masszív kutatás-fejlesztést is. Hogy ez tényleg így lesz-e, elválik, mindenesetre tény, hogy az ünnepélyes esemény az ELI-ALPS Kutatóintézetben (szegedi lézerközpont) kezdődik, magát az alapkövet pedig a Rheinmetall új telephelyén fogják elhelyezni.

(Az alábbi videó az ELI-t még javában a kivitelezés közben mutatja, azonban a felvételen jól látható, hogy milyen szabad területek vannak a központ környékén – a szerk.)

A szegedi Rheinmetall-gyár jelentőségét egyébként jól mutatja, hogy az alapkövének a letételén nem csak Szeged és a kormány képviselteti majd magát magas szinten, hanem terv szerint a Rheinmetall is vezető szintű delegációt küld Csongrád-Csanád vármegye székhelyére.

A keddi eseményekről a Világgazdaság tudósítással jelentkezik.