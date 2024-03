A Niónál egyszerű beszállítóból fejlesztési partnerré avanzsált a Contemporary Amperex Technology Co. Limited, ismertebb nevén a CATL. A két kínai vállalat nagy teljesítményű és hosszabb élettartamú akkumulátorok közös fejlesztéséről szóló stratégiai megállapodást kötött csütörtökön Pekingben. A cél, hogy az elektromos autók legdrágább, a teljes ár 40-50 százalékát is kitevő részegységét minél alacsonyabb költséggel tudják előállítani úgy, hogy eközben a cellák energiasűrűsége, s vele a tárolókapacitás is növekedjen.

A CATL a világ legnagyobb akkumulátor-gyártója, Kínában 55 százalékos a piaci részesedése.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az együttműködés keretében a Nio és a CATL saját technológiáját próbálják összefésülni, csökkentendő az akkumulátorok úgynevezett „teljes életciklus” költségeit – mondta újságíróknak William Li, a Nio alapító-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy el kellene érni, hogy az akkumulátorok élettartama, normális használhatósági ideje 8-10 év fölé nőjön, azaz közeledjen az autók átlagosan 15 évre tehető életciklusához.

Arab tőkével száguld a Nio

Ez és a költségek további radikális csökkentése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a Nio és a hozzá hasonló új generációs elektromosautó-gyártó legalább üzemi szinten nyereségessé válhasson, ami alapvető elvárás a befektetők részéről.

Nevezetesen a tavaly a Nióba két lépésben 3 milliárd dollárt betoló, az abu dzabi olajipari bevételek befektetéséért felelős állami CYVN Holdingtól, amely ezzel 21 százalékot szerzett a társaságban, s a legnagyobb egyéni részvényessé vált.

A döntő szó azonban továbbra is William Lié, övé a szavazati joggal felvértezett részvények többsége. Li az arab tőke beszállásakor azt ígérte, hogy önmérsékletet tanúsítanak a hosszú távú hatékonyságnövelő beruházások terén, s elbocsátásokkal

csökkentik a költségeiket, hogy a Nio mihamarabb nyereségessé váljon.

Decemberben arról írt a Reuters, hogy a Nio az akkumulátorgyártó-üzletágát kiszervezi, de az akkufejlesztési részleget magánál tartja, ahogy a többi kulcsfontossági k+f feladatot is maga látja el.

A Nio autóihoz a második negyedévtől ezer kilométer hatótávú akkukat is gyártanak.

Fotó: Shutterstock

A Nio akkumulátortechnológiája egyébként rendkívül fejlett, a második negyedévtől 150 kilowattórás (kWh) félszilárd akkumulátorokat hoz forgalomba az elektromos luxusjárműveihez, az ezer kilométeres hatótávolságú pakkokat a pekingi WeLion New Energy gyártja.

A Nio saját tulajdonú akkumulátorcsere-állomásokat üzemeltet, amelyek percek alatt automatikusan kicserélik a lemerült telepeket feltöltöttekre. A Nio autói mintegy 10 ezer dollárral olcsóbbak csak attól, hogy a tulajdonos nem veszi meg hozzá az akkumulátort, hanem havi bérleti díjat fizet érte, kapacitástól függően 136 vagy 233 dollárt. A cserélhető akkupakkokat a CATL szállítja a Nio számára.

A cserelehetőségért tehát fizetni kell, de itt is megkönnyíti az ügyfelei dolgát a cég, amely Kínában harmadával tervezi csökkenteni a havi akkubérleti díjait. Ezzel persze magának is gondot okoz, hiszen a cég 2383 cserekonténerrel rendelkezik az országban, ezek üzemeltetése azonban egyelőre veszteséges.

Hálózatra kötve pénzt is termelnek a Nio-akkucsere-állomásai

Más lesz a helyzet, ha a jelentős áramtároló kapacitásokkal rendelkező cseretelepeket rákötik a helyi hálózatra, így azok szükség esetén be tudnak szállni a csúcsigények kielégítésébe. A szabályozási funkció használatáért természetesen fizet majd neki az áramszolgáltató. Az első ilyen dániai állomást már integrálták is az áramellátó rendszerbe.

A céget korábban sok kritika érte a hálózat erőltetett és költséges fejlesztéséért, ám azzal, hogy az akkucserén kívül az elektromos művek számára is fizetős szolgáltatást tudnak nyújtani, elhalkultak ezek a hangok.

Biatorbágyon gyártott Nio „cseretelep”

A Nio európai piacra szánt akkucsere-állomásait egyébként Biatorbágyon szerelik össze 2022 ősze óta. A Niónak 21 652 saját, nyilvános töltőpontja is van Kínában, ezek azonban már nyereségesen működnek. A Nio jelenleg a CATL-től szerzi be akkumulátorainak döntő többségét, de új partnerektől, például a CALB-tól és a WeLiontól is vásárol akkukat.