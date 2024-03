Emelkedő bevételeket (64 százalék) és nyereségességet (63 százalék) vár a cégvezetők közel kétharmada, annak ellenére, hogy háromnegyedük (76 százalék) szerint alig fog növekedni a világgazdaság – mutat rá az EY legfrissebb, 21 országban, köztük Franciaországban, Németországban, Olaszországban 1200 CEO részvételével készült nemzetközi felmérése.

A változtatások célja világszerte a hatékonyságnövelés.

Fotó: Shutterstock

A megkérdezettek döntő többsége (78 százalék) úgy véli, hogy az miatt hosszú távon is magasan maradnak a kamatok.

Várakozásaim szerint az idei év újra fellendülést hozhat a hazai gazdaságban. Bár a vállalatok működési költségei már nem fognak a járvány előtti szintre visszaesni, de ezt a CEO-k is belátták. Szervezeti átalakításokkal pedig a hatékonyság növelésén és a költségek csökkentésén keresztül akár nehezített pályán is emelhető a nyereségesség – hangsúlyozta Vaszari Péter, az EY vállalati felvásárlásokkal és akvizíciókkal foglalkozó területének partnere.

A szakértő kiemelte, hogy több tényező is motiválhatja a restrukturálásokat és a felvásárlásokat. Annak ellenére ugyanis, hogy a geopolitikai bizonytalanságok óvatosságra intik a döntéshozókat, az ellátási láncok felülvizsgálata, a szükségszerű portfólió-optimalizáció, új piacokra történő belépés, árbevétel-növekedés, valamint a zöldátállás is ok arra, hogy akvizíciókkal biztosítsák hosszú távú versenyképességüket.

Az EY felmérése kiemeli, hogy csaknem megháromszorozódott azoknak a vezetőknek az aránya (58 százalék) tavaly nyárhoz képest, akik felgyorsítják a szervezet stratégiai szintű átalakítását. Az európai CEO-k többsége (70 százalék) aktívabb beruházásokra készül kutatás-fejlesztésen (K+F) és felvásárlásokon (M&A) keresztül. A változtatások elsődleges célja világszerte a hatékonyságnövelés, aminek eléréséhez a mesterséges intelligenciát (MI) is felhasználná a válaszadók meghatározó része (41 százalék).