Az információs-techológia (IT) területén dolgozó szakemberek számára a mesterséges intelligencia és a különböző programnyelvek elsajátítása csupán a szakmai fejlődés egyik oldala. Emellett olyan ismeretek elsajátítására is szükség van, mint az agilis fejlesztés, a projektben gondolkodás vagy a hatékony kommunikáció — állítja közleményében a K&H.

Fotó: Gorodenkoff

Mint írják, éppen ezért el is indítanak egy projektet annak érdekében, hogy a pályakezdő vagy épp fejlődni vágyó informatikus csapatok pénzügyi és a specifikus üzleti igény kielégítésére irányuló "beyond banking" projekteken keresztül megismerhessék ezeket a képességeket, és akár saját fejlesztésüket is megvalósíthassák.

A pénzintézet szerint az informatika területén a gyakorlatban eltöltött évek száma helyett egyre inkább a tényleges szakértelemre és az egyéb képességekre, az úgynevezett soft skillekre, mint például az agilis fejlesztési módszer, helyeződik át a hangsúly. A brit DevSkiller IT HR cég felmérése alapján jelenleg

a három legnépszerűbb programozási nyelv a Java, a JavaScript és az SQL, míg a leggyorsabban növekvő igény a Scala, a Blockchain és a React Native felé mutatkozik.

A különböző vezetői, kommunikációs, fejlesztői és innovációs képességekkel azonban egy szenior IT szakember akár 120 szakismeretet is elsajátít a junior szintre jellemző 39-es vagy a tapasztaltabb kollégáknál jellemző 89-hez képest.

A legkeresettebb IT tudást a technikai hozzáértés és az olyan soft skillek, mint a problémamegoldás, a hatékony kommunikáció, a projektmenedzsment és természetesen az angol nyelvtudás, ötvözete jelenti” – mutatott rá Ozorai Dénes, a K&H IT vezetője. Ezért - tette hozzá — jogosan merül fel a dilemma, hogy hogyan lehet mindezt elsajátítani, pályakezdőként hogyan rúghatnak labdába azok a tehetséges fiatalok, akik érdeklődnek az új technológiák iránt, és részesei akarnak lenni a gyorsan pörgő, innovatív céges környezetnek.

Számukra nyit most lehetőséget a start it @K&H új programja, a start IT kihívás, aminek lényege, hogy egy féléves projektmunka keretében olyan gyakorlati tudást és képességeket tudnak magukévá tenni és startupperként kipróbálni magukat a jelentkező csapatok, amelyekkel sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudnak fejlődni vagy akár saját projektjüket tesztelni. A K&H IT mentorok támogatásával lehetőséget kapnak arra, hogy egy számukra előkészített valós piaci – akár pénzügyi, akár úgynevezett beyond banking – problémán együtt dolgozzanak a tapasztalt szakemberekkel, eredményeiket pedig egyenesen a vezetőségnek prezentálhatják majd. A program iránt érdeklődők jelentkezését március 31-ig várják.