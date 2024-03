Visszatér a Zara Ukrajnába

A jövőt vetíti előre, hogy Ukrajna erőteljesen bővíti nyugati határán az átrakókapacitásait. Fórián Zoltán, az Erste Agrár Központ vezető agrárszakértője mutatja be, mit jelent ez pontosan.

Gazdaságátadás: még az államtól vásárolt föld is átadható lesz

Komoly érdeklődés kíséri a gazdaságátadás lehetőségét, részben azért is, mert a folyamatot jelentős összegű pályázati forrásokkal is ösztönzik. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára segítségével most azt vizsgáljuk meg, hogy miként adhatók át az államtól vásárolt földek.