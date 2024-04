A Rolex vezérigazgatója óva intette azokat a vevőket, akik befektetés célból vásárolnának maguknak luxusórákat. Jean-Frédéric Dufour szerint ez a fajta befektetési tendencia a koronavírus-járvány idején jelentősen megnőtt, de hozzátette:

Nem szeretem, ha az emberek az órákat a részvényekkel hasonlítják össze. Ez rossz üzenetet küld, és veszélyes is.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg cikke szerint a svájci óraipar vezető márkáinak – mint a Rolex, a Patek Philippe és az Audemars Piguet – az ára 2021-ben és 2022 elején is jelentősen megnőtt a másodlagos piacon. Ezt nagyrészt az alacsony kamatokat kihasználó spekulánsok és a kriptovaluták értékének emelkedése okozta.

Az elmúlt két évben azonban jelentősen csökkent a használt luxusórák ára, ami a gyengébb gazdasági növekedésnek és a magasabb kamatszintnek tudható be,

a Bloomberg Subdial Watch Index – amely az 50 legtöbbet forgalmazott órát figyeli – szerint 40 százalékot esett ebben az időszakban. Dufour, aki 2015 óta vezeti a Rolexet, kihívásokkal teli évet jósol a svájci óraipar számára 2024-ben a lassuló kereslet miatt. Arra is figyelmeztetett, hogy a kisebb óramárkák akár 15 százalékos eladási visszaeséssel is szembesülhetnek. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Rolex luxusóragyártó tavaly 1,24 millió terméket értékesített 10,1 milliárd svájci frankért, átszámítva 4165,4 milliárd forintért. Ez egy év alatt 11 százalékos növekedés.

A Rolexnek 30 százalékos a kiskereskedelmi piaci részesedése, ami példa nélküli.

Nincs olyan luxusmárka, amely ilyen domináns pozíciót szerzett volna a saját szektorában.