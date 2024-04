Nagyjából 60 százalékkal nőtt a TikTokot és a kínai piacra bevezetett testvéralkalmazását, a Douyint üzemeltető ByteDance nyeresége tavaly, maga után utasítva hazai online versenytársai, a Tencent Holdings és az Alibaba Group növekedését, ami pontosan jelzi a cég recesszióval szembeni ellenálló képességét.

Elemi erővel tör fel a TikTok / Fotó: Shutterstock

A TikTok-tulajdonos ByteDance nyerte tavaly a kínai növekedési versenyt

A ByteDance EBITDA-ja több mint 40 milliárd dollárra ugrott a 2022-es 25 milliárd dollárról – tudta meg a Bloomberg.

A világ legértékesebb és egyben leggyorsabban növekvő technológiai óriása eközben az árbevételét is a másfélszeresére, azaz 80 milliárd dollárról közel 120 milliárd dollárra pörgette fel.

A ByteDance 2023-ban előzte meg először mind bevételben, mind nyereségben az ősrivális Tencentet, mivel népszerű videóplatformját kihasználva sikeresen terjeszkedett a nemzetközi e-kereskedelemben is – írja az amerikai hírügynökség.

Az év során Kínában a Douyin a Tencent WeChatjéhez hasonló, „minden egyben” platformmá alakult, és a hozzáadott új funkcióival az Alibaba e-kereskedelmi területére is rárontott, ám versenyez a Meituannal az ételkiszállítási piacon is. Ráadásul a cég átalakítását az erős eredmények dacára is folytatják, aminek Kelly Zhang vezérigazgató is az áldozatul esett. Még nem tudni, ki lesz az utód.

A ByteDance is a mesterséges intelliganciára tesz

Mindenesetre riválisaihoz hasonlóan a ByteDance is megkezdte szerencsejáték-részlege leépítését az elmúlt hónapokban. Több száz munkahelyet szüntettek meg a játékfejlesztő és vállalati szoftveregységeknél, amelyek eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ehelyett a vállalat a mesterséges intelligencia terén próbál felzárkózni, saját chatbotokat és nagyméretű nyelvi modellt fejlesztve.

Emellett külföldön is folytatódik a terjeszkedés. A vállalat ellen az Egyesült Államokban indított hadjárat ellenére a leginkább Észak-Amerikában és amellett még Délkelet-Ázsiában növelte piaci jelenlétét.

A TikTok idén mintegy a tízszeresére kívánja növelni amerikai e-kereskedelmi üzletágának méretét, miközben az országban már 170 millió felhasználója van.

Még sok minden történhet Amerikában is

Tehát az utolsó pillanatig nem adják fel terveiket, noha a múlt hónapban az amerikai képviselőház elfogadott egy törvényjavaslatot, amely betiltaná a TikTok működését az Egyesült Államokban, hacsak a ByteDance nem adja el, amire 6 hónapot kapott. A cégnél abban bíznak, hogy a szenátusban még megfúrhatják a javaslatot, sőt esetleg az elnökválasztási kampány, illetve Peking válaszlépése is hozhat egy csavart a történetbe.

A ByteDance régóta várt tőzsdei debütálása azonban az Egyesült Államokban folytatott kényszerű csatározásai miatt tovább halasztódhat. Decemberben amúgy a cég felajánlotta, hogy akár 5 milliárd dollár értékben is hajlandó részvényeit visszavásárolni a befektetőktől, azzal, hogy a ByteDance teljes vállalati értékét 268 milliárd dollárra becsülik.