A Volkswagen 2,5 milliárd euróért fejleszti a kínai Hefejben lévő üzemét, hogy megerősítse pozícióit a világ legnagyobb autópiacán – jelentette be csütörtökön a német autóipari konszern. Az összeget nemcsak az ottani egyik partnerével, az elektromosautó-gyártó Xpenggel koprodukcióban termelő üzemének kapacitásbővítéséhez használja fel, hanem innovációs, kutatás-fejlesztési bázisát is magasabb fokozatba kapcsolja, hogy az új, „Kínában – Kínának” stratégiája mentén visszakapaszkodjon a dobogó legfelső fokára, ahonnan a BYD taszította le még 2022-ben.

A Volkswagen ID.7-est sem kifejezetten a kínai piacra szánták / Fotó: Shutterstock

A nagy feltámadáshoz két vadonatúj Volkswagen-modell segítheti a wolfsburgiakat. A hamarabb kijövő újdonság egy középméretű, elektromos hajtású városi terepjáró lesz (SUV), piaci debütálását 2026-re teszik.

Szövetség az Xpenggel

A Volkswagen a fejlesztéseknél nagyban támaszkodik majd az Xpeng helyismeretére, korábban ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a németek leragadtak saját koncepciójuk mellett és nem aktualizálták és

nem igazították folyamatosan modelljeiket a kínaiak igényeihez, ezért az „európai” kínálatuk langyos fogadtatásra talált, és a piacütőnek hitt villanyautó-modelljeikért sem tülekedtek a helyiek.

De ennek vége, ezért is vásárolt tavaly júliusban 700 millió dollárért 4,99 százalékos részesedést a Volkswagen a New York-i tőzsdén is jegyzett Xpengben.

A két új középkategóriás modell a kínaiak G9-es platformjára épül és az Xpeng vezetéssegítő-asszisztens rendszerét (ADAS) is integrálják belé. Együttműködési megállapodásukat február végén kiterjesztették a közös beszerzésekre, hogy még lejjebb tudják szorítani költségeiket, ezzel is javítva versenyképességüket.

Harminc új Volkswagen-modell 2030-ra

A tandem célja, hogy 2030-ra harmincnál is több Volkswagen logót viselő, tisztán elektromos autómodellel rendelkezzenek a kínai piacon. Ralf Brandstaetter, a Volkswagen csoport Kínáért felelős igazgatótanácsi tagja szerint a hefeji gyártó- és k+f bázis együttműködésével harmadával lerövidíthető az az idő, amíg egy ott kifejlesztett új technológia piacéretté válik.

Javában dolgoznak már a Volkswagen első, kifejezetten a kínai piacra szánt elektromos architektúrája, a CMP (China Main Platform) fejlesztésén, amely legkevesebb négy új, kompakt modell vázát adja majd, s amelyre 2026 után építhetik majd fel az egyes változatokat.

A Volkswagen 2017-ben dolgozta ki és indította útjára az elektromos átállásra vonatkozó stratégiáját a kínai piacon, és ugyanebben az évben közös vállalatot hozott létre az Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC) vállalatcsoporttal – Jianghuai Volkswagen Automobile néven. Ezt három év múlva átkeresztelték Volkswagen Anhui-ra, miután a németek 75 százalékra növelték benne a részesedésüket.