A Debrecenben gigantikus akkumulátorgyárat építő kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) repülőrajtot vett az idén, míg a szegedi autógyár-beruházásán dolgozó BYD beragadt, sőt fékezett is egy nagyot az év első két hónapjában, ami a termelését és a világpiaci pozícióját illeti.

Kínában jelenleg 55 százalékos a CATL részesedése az akkumulátorpiacon, a BYD 17,8 százalékon áll / Fotó: Getty Images

A CATL január-februárban 35,5 gigawattóra összkapacitású akkumulátort gyártott le, szemben az egy évvel korábbi 24,5 gigawattórával. A részben a belépő új üzemegységeknek köszönhető bővülés impresszív, 44,9 százalékos a dél-koreai SNE Research piackutató társaság aktuális összesítése szerint.

A BYD-et lenyomta a dél-koreai LGES

A tempó láttán egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy a CATL fölényesen őrzi globális piacvezető helyét, ez most 38,4 százalékot jelent, szemben az egy évvel ezelőtti időszakban felmutatott 33,6 százalékkal. S hogy az öröm ne legyen felhőtlen, a cég már szerepelt ennél is jobban, méghozzá épp januárban, amikor is a globális akkumulátortermelés tortájából 39,7 százalékos szeletet hasított ki magának.

Harminc százalék feletti világpiaci részesedéssel viszont egyetlen riválisa sem rendelkezik.

Fő hazai versenytársát viszont kellemetlenül érintette, hogy 2022 decembere után először a dobogó harmadik helyére szorult. A BYD az idei év első két hónapjában a bázisidőszakinál 3,1 százalékkal kevesebb összkapacitást tudott felmutatni, ez a 12,1 gigawattórát takar. A csökkenés egyben azt is jelentette, hogy a globális elektromosautó-értékesítés második számú szereplőjeként ismert BYD világpiaci részesedése akkufronton 17,1 százalékról 13,1 százalékra zsugorodott.

Pünkösdi királyság

Januárban még 14,4 százalékon álltak. A két kínai gigász közé befurakodott a dél-koreai LG Energy Solution, amely a tárgyidőszakban 24,8 százalékkal, 12,7 gigawattórára növelte termelését, s ezzel 13,7 százalékos piaci szelethez jutott, szemben az egy évvel korábbi 13,9 százalékkal. A BYD-et tehát itt is, ott is megelőzték. A tisztán elektromos autó értékesítésében a kínai társaság a tavalyi évzáró negyedévben csente el a koronát az addigi piacvezető Teslától, de a dicsőség nem tartott sokáig.

A friss statisztika szerint ugyanis a Tesla az idei első három hónapban világszerte 386 810 elektromos autót értékesített, úgy hogy közben megemelte az árait. Ehhez képest az árait szisztematikusan minden modelljénél csökkentő BYD meglepő módon megállt 300 114 darabnál.

A Teslánál ez a mennyiség éves szinten 8,5 százalékos csökkenést, a kínai cégnél pedig 13,4 százalékos bővülést jelent az egyre gyérebb piaci kereslet tükrében.

A Tesla visszavette a koronát a BYD-től / Fotó: AFP

De térjünk vissza az akkugyártáshoz, az SNE Research friss statisztikája szerint a „futottak még” kategóriában is erős a verseny, bár a negyedik legjobbnak is fele akkor részesedése van, minta bronzérmes BYD-nek. A szökevényeket sorban

a Panasonic (6,7 százalék),

a Samsung SDI (5,6 százalék),

az SK On (4,3 százalék),

a CALB (3,8 százalék),

a Gotion (1,9 százalék)

az Eve Energy (1,8 százalék)

és az SVOLT (1,6 százalék)

követi, míg a többi gyártó összesen 8,6 százalékon osztozhat. Maga a teljes piac egyébként örvendetesen, 27 százalékkal bővült január-februárban, elérve a 92,4 gigawattórás akkumennyiséget.