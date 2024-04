Az Nvidia csipellátását is veszélyezteti a tajvani földrengés A tajvani fejlett technológiai cégek olyan helyi üzemekben gyártják és szerelik össze az egyebek közt az iPhone-okat és a legmodernebb autókat is működtető csipjeiket, amelyek annyira ki vannak téve a földrengéseknek, hogy akár a legkisebb remegés is tönkreteheti komplett precíziós félvezetőkészleteiket. Az Nvidia is csipek nélkül maradhat.