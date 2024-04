A Mol Bubi használatára is kiterjesztené a BKK-bérletet Vitézy Dávid Újabb programmal bővítette a főpolgármesteri kampányát Vitézy Dávid. A jelölt a fővárosi kerékpáros közlekedést fejlesztené, méghozzá a BKK-bérletekkel. A terv szerint a BKK-bérletekkel használhatók lennének a Bubi kerékpárok is. Emellett Mol Bubi-állomásokat létesítenének a főváros külső kerületeiben is.