Új stratégiát hirdetett meg a német Ikea – egyebek mellett ez is kiderült abból az interjúból, amelyet a svéd bútoróriás németországi vezérigazgatója a Bild am Sonntagnak adott.

Leárazási hullámot indít az Ikea – de a magyaroknak nincs miért örülniük / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Walter Kadnar még 2022-ben került a vállat élére, ezúttal pedig azt mondta, hogy valóságos forradalmat vezényelnek le az Ikeában:

üzleteket fognak nyitni a városközpontokban szerte Németországban.

Ez azért is jelent 180 fokos fordulatot, mert az Ikea áruházai eddig jellemzően éppen külvárosi részeken épültek, már csak a kiterjedésük miatt is. Emiatt aztán a vásárlóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. Ám ebben fordulat jöhet, miután a cég tesztelte és Berlinben, Münchenben és Ravensburgban is kipróbálta, hogyan tud közelebb kerülni a városokban élőkhöz.

Az Ikea ezekben a nagyvárosokban tervezőstúdiókat alakított ki, amelyekben ugyan nem elérhető a megszokott választék, de lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek a kívánt bútorok és berendezések kiválasztására. „Az új stratégiával annyira sikeresek voltunk, hogy természetesen ezen az úton haladunk tovább. Több ilyen tervezőstúdiót szeretnénk egész Németországban, elsőként Kölnben és Stuttgartban” – fogalmazott Walter Kadnar.

Tömeges árcsökkentést hirdetett meg az Ikea

Ennél is jobban örülhetnek az Ikea vásárlói annak, hogy a német vezérigazgató árcsökkentési hullámot hirdetett meg. Közölte, hogy a boltlánc folytatja az árak további kiigazítását:

tavaly mintegy 800 terméküket árazták le,

az új év elején további árcsökkentést hajtottak végre,

most pedig elindították a harmadik tömeges akciózást, amelynek végén összességében már 2600 árucikket fog olcsóbban kínálni az Ikea.

Mindez bútorokra és élelmiszerekre is kiterjed, a mértéke pedig akár 45 százalék is lehet. Sőt, a házhoz szállítás is olcsóbb lesz. A nagy méretű bútorok kiszállítása mostantól 39 euró (átszámítva 15 ezer forint) a korábbi 55 euró helyett. A kisebb csomagokat az Ikea Family tagjai számára 4,9 euró helyett 2,9 euróért viszik ki címre.

A menedzser kihangsúlyozta, hogy nem időszakos, hanem tartós leárazás történik. „Üzletpolitikai döntést hoztunk, véglegesen csökkentjük az árainkat. Ezt nyugodtan vehetik ígéretnek a vásárlóink, továbbadjuk nekik azt az árelőnyt, amelyet a kedvezőbb beszerzéseink tesznek lehetővé.”

A német Ikea bejelentése kapcsán lapunk megkereste az Ikea Magyarországot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a német árváltozások begyűrűznek-e a magyar piacra is. A társaság várhatóan szerdán ad tájékoztatást a témában.