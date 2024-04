Hadat üzent a Google-nek a Microsoft

Az, hogy a Microsoft következő mesterséges intelligenciával foglalkozó központja Londonban nyílik meg, a Google elé dobott kesztyűként értelmezhető, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy azt a tervek szerint a DeepMind-tól érkezett Jordan Huffman fogja vezetni. A 2010-ben alapított DeepMind központja ugyanis Londonban található és a Google által 2014-ben felvásárolt céget nemrég vonta össze a keresőóriás a saját belsős mesterséges intelligencia projektjével.

Egyre több fejlesztő igazol át a Google-től a Microsofthoz

Azonban a közelmúltban a Microsoft képes volt elcsábítani a DeepMind alapító Mustafa Suleymant és a londoni MI-központ létrehozásával a Windows-gyártó egészen biztosan arra pályázik, hogy megszerezze a DeepMind legjobb fejlesztőit. Noha a Microsoft már korábban is jelen volt a brit fővárosban és arra is ígéretet tett, hogy 2,5 milliárd dollárt fog adatközpontokra költeni Nagy-Britanniában, a mostani bejelentés a tehetségekért folytatott harc kiszélesítését jelenti.

A DeepMind vezető a Google Gemini nevű csetrobotjának a fejlesztését, mellyel a keresőóriás a Microsoft támogatását élvező OpenAI ChatGPT-jére próbál választ adni. A Google stratégiájában azonban különböző MI startupokban eszközölt beruházások is fontos szerepet játszanak, melyek közül talán a Claude csetbotot fejlesztő Anthropic lehet a legfontosabb. Az Anthropic mögött ugyanis az OpenAI-ból érkezett fejlesztők állnak.

Bár a legtöbb MI-hez köthető fejlesztés egyelőre csak viszi a pénzt, a versenybe egyre több technológiai óriás száll be,

így a Google és a Microsoft mellett a Meta és az Amazon is rengeteg pénzt költ az MI-megoldásokra.

Mindez pedig a Business Insider írása szerint hatalmas versenyt okoz az MI-fejlesztőkért, akik között olyanok is vannak, akk akár 10 millió dolláros éves fizetési csomagot is kapnak. Sőt olyan eset is előfordult, hogy egy, a DeepMindtól az OpenAI-ba tartó fejlesztőt a Google egyik alapítója, Sergey Brin győzött meg a maradásról.