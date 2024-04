A Primark 2019-ben kezdte meg közép- és kelet-európai régiós terjeszkedését, a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Magyarországra jön a Primark, de a korábbi híreszteléssel ellentétben Budapesten csak idén nyitja meg az új üzletét. A Primark rendkívül népszerű üzletlánc, rengeteg magyar egészen Bécsig is hajlandó kiutazni, hogy válogathasson a cég olcsónak mondott cikkei között.

A részmunkaidős eladók havi bruttó bére 15 órás munkarendben 170 625 forint, 20 órás munkarendben 227 500 forint / Fotó: Robert Hoetink / Shutterstock

A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt üzlete a vállalatnak, korábban Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban és Romániában is sikeres üzletnyitásokat hajtott végre. Magyarország lesz a 17. ország, ahol jelen lesz a Primark. Arról is beszámoltunk, hogy az üzlethez már egy ideje toborozzák az új munkaerőt, a korábban meghirdetett pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen volt az angol nyelvtudás, a cég azonban különféle fejlesztési programokon, képzéseken, illetve nemzetközi projekteken való részvételt is biztosít a munkavállalóknak ahhoz, hogy az angol nyelvet elsajátíthassák, és könnyebben tudjanak dolgozni a Primarkban.

A Primark karrieroldalán olvasható információk szerint jelenleg

részmunkaidős eladói munkára lehet jelentkezni. Ebben a pozícióban heti 15 órában bruttó 170 625 forintot, míg heti 20 órában bruttó 227 500 forintot lehet majd keresni havonta.

A részmunkaidős eladóknak ehhez 8 hónapos határozott idejű munkaszerződést kell vállalniuk, opcionális hosszabbítási lehetőséggel. A megjelölt összegű bér mellé cafetéria juttatás is jár, illetve dolgozói kedvezménnyel vásárolhatnak majd az üzletben. A munkakör betöltéséhez elvárják, hogy a jelölt „csapatjátékos” legyen, rendelkezzen tapasztalattal „dinamikus kereskedelmi munkakörnyezetben”.