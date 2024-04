Több mint egy éve a Világgazdaság is megírta, hogy Magyarországra jön a Primark, de a korábbi híreszteléssel ellentétben az Arena Mallban csak idén nyitják meg az új üzletet, a boltnyitást hivatalosan még nem jelentették be, így a budapesti üzlet webshoppal sem rendelkezik, mégis tömegével próbálnak online vásárolni a népszerű ruhamárkából.

A Primarkból összesen 17 országban, illetve régióban lehet online vásárolni, egyelőre a magyar üzlet kínálatból nem lehet válogatni, ennek ellenére különböző magyar nyelvű felületekkel is találkozhat az óvatlan vásárló.

Egy nyilvános Facebook-csoportban az egyik pórul járt vásárló azt írta, hogy a rendelése után többször is írt e-mailt, de hetek óta semmilyen választ nem kapott.

Rendeltem 40 ezer forintért körülbelül 4 hete, és semmi (...) 25 ezer volt az árú, de 40 ezret vont le! Már ez is érdekes volt

– fogalmazott. Egy másik csoporttag arról számolt be, hogy „csak egy húszassal” tudták megkárosítani, de annyira lelkes volt a vásárlásnál, hogy nem volt eléggé körültekintő. „Így utólag már látom, láthattam volna a csalást” – írta. Azt is hozzátette, hogy a webshopban a „Rólunk”, de főként a „Kapcsolat” menü alatt kiderülhetett volna számára, hogy „primarkmagyarország”-gal kezdődő e-mail cím egészen biztosan hamis. Egy másik felhasználó azért aggódott, mert igaz, nem vásárolt a webshopból, de regisztrált az oldalon.

A megosztott tapasztaltakból egyértelmű, hogy

a primark-magyarorszag.com, illetve a primarkhungary.com domain is egy csaló oldalra vezet, ahol például egy férfi csizmát 6 736 forintért, egy hármas kiszerelésű férfi alsónadrág csomagot 1 684 forintért hirdetnek.

A hivatalos webshop népszerűsége töretlen

Korábban megírtuk, hogy a Primark egyre több brit üzletben tette lehetővé a vásárlónak, hogy az interneten megvett ruhákat helyszínen, a drága postaköltségek kifizetése nélkül tudják átvenni. A hibridrendszer eddig kiválóan működött több tesztterületen is, ezért az üzletlánc ezt a megoldást több londoni üzletében is bevezeti.

A lépésre az után került sor, hogy a kiskereskedő eladásai 19 százalékkal nőttek meg az első fél évben, hála az online áruháznak és az alacsony áraknak.

A Primark 2022 végén kezdte el az online szolgáltatását Nagy-Britannia különböző részein, ami az első alkalom volt, hogy így is vásárolni lehetett a cégtől. A koronavírus-járvány és az azt követő lezárások hatalmas csapást mértek a kiskereskedőre, amelynek gyakorlatilag nem volt internetes jelenléte, amire támaszkodhatott volna.

A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt üzlete az üzletláncnak, korábban Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban és Romániában is sikeres üzletnyitásokat hajtott végre. Arról is beszámoltunk, hogy a budapesti üzlethez már egy ideje toborozzák az új munkaerőt, a korábban meghirdetett pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen volt az angolnyelv-tudás, illetve azt is megírtuk, hogy még most is keresik az új munkatársakat.