A Magyarországon leginkább talán a Milka márkájáról ismert amerikai édességgyártó, a Mondelez több millió eurós bírságra számíthat a jövő hónapban az Európi Uniótól, amiért korlátozta termékeinek a kereskedelmét az uniós tagállamok között.

Fotó: Michael Gottschalk

A Milka mellett olyan további márkákat, mint az Oreo, a Tuc, a Belvita vagy a Toblerone forgalmazó Mondelezt a szabályozók arra is utasítani fogják, hogy hagyjon fel a korlátozásokkal. A Financial Times forrásai szerint a bejelentés ideje és a bírság mértéke azonban még nincs kőbe vésve.

Korlátozta a versenyt a Milka csoki gyártója

Az unió még 2021-ben kezdett el vizsgálódni az amerikai vállalat háza táján és indított trösztellenes vizsgálatot. Ez azt próbálta meg kideríteni, hogy a Mondelez igyekszik-e megakadályozni termékei párhuzamos értékesítését a tagállamok között. A vizsgálat pedig arra jutott, hogy a Milka-gyártó versenyellenes gyakorlatot folytat, ezért számíthat majd bírságra.

Az uniós eljárás különös figyelmet folytatott a cég termékeinek csomagolására és az azon használt nyelvekre, melyek döntő szerepet játszhatnak azok forgalmazásában.

A vizsgálat kezdetekor Margethe Vestager uniós versenyjogi biztos szerint a cég magatartása akár magasabb árakat is okozhatott a fogyasztók számára. Korábban a Mondelez 340 millió eurót különített el a bírságra, ám jelezte, hogy annak az összege akár magasabb is lehet. Az uniós szabályok szerint ugyanis a cég globális forgalmának a tíz százalékát is elérheti a büntetés, ami nagyjából tízszerese az elkülönített összegnek.