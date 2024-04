Jött, látott és győzött Itáliában a Voyah. Legalábbis a kínai Dongfeng Motor Corporation új elektromosautó-márkája a héten rendezett bemutatkozásán hamar meggyőzte az olaszokat, hogy érdemes megbarátkozniuk a villanyautóikkal. A cég a Voyah Free SUV nevű városi terepjáróját, a sokrétű felhasználásra alkalmas Voyah Dreamer MPV-t és az elegáns formavilágú Voyah Zhuiguang szedánt ajánlotta a kereskedők és a vásárlók figyelmébe.

Nekünk álom, másnak valóság a Voyah Dreamer MPV / Fotó: NurPhoto via AFP

Be is talált: a magukkal vitt száz autó mindegyike lábon elkelt. Lu Fang, a Voyah vezérigazgatója értékelte is a sikert, megígérve, hogy a következő körben a tölthető hibridekből (plug-in) álló modellflottájukat is elhozzák.

Giorgia Meloni is csábítja a kínaiakat

Bár Giorgia Meloni olasz miniszterelnök annak sokkal jobban örülne, ha a kínaiak gyártást hoznának az országba, ahol jelenleg a Fiat-tulajdonos Stellantis az egyetlen számottevő autógyártó, ők pedig multinacionális és profitvezérelt vállalatként oda viszik a gyártást, ahol az a legjobban kifizetődik számukra.

És ez korántsem Olaszország. Épp emiatt Meloni és a Stellantis-vezér, a portugál Carlos Tavares között meglehetősen hűvös a viszony, igaz, ez enyhülni látszik, amióta a Stellantis megígérte, hogy évi egymillió darab fölé próbálja vinni itáliai autógyártását.

Voyah-szalon Kínában A Free eSUV is jól fogy arrafelé. / Fotó: NurPhoto via AFP

A Stellantis egyébként a napokban ismét kihúzta a gyufát Rómánál azzal, hogy az első full-elektromos Alfa Romeo-modelljét Milano névre keresztelte, csakhogy a jármű gyártását legott Lengyelországba vitte, mire Adolfo Urso gazdasági miniszter megfenyegette a vállalatot, mondván, ezzel megtévesztik a villanyos Alfa vásárlóit, mivel az nem tekinthető az olasz ipar termékének.

A nyakatekert magyarázat nem hatotta ugyan meg a Stellantis marketingeseit, de azért jobb a békesség alapon inkább átkeresztelték a típust Juniorra – ami, valljuk be, nem egy ütős alternatíva, de ez legyen az ő bajuk.

Visszatérve a Voyahhoz, a cég nem teljesen ismeretlen az európai piacon, miután már 2022 óta jelen van kisebb szériában exportált járműveivel. A Voyah kereskedéseket tart fenn

Norvégiában,

Finnországban,

Dániában,

Hollandiában,

Bulgáriában

és Csehországban,

és már túl van a tízezredik eladott járművön. A terjeszkedés újabb körébe Magyarország sajnos nem esik bele, viszont Szlovákia, Németország, Spanyolország és Portugáliába igen, azaz a négy nagy uniós autópiacból csak Franciaország marad ki – egyelőre. A kínai cég olaszországi offenzíváját a helyi CarMobility márkakereskedővel együttműködve indította útjára.

Négy muskétás – állami köntösben

A Voyah fiatal márka, 2020 végén alapította a kínai piac ötödik legnagyobb szereplője, a Dongfeng, amely a négy nagy állami kézben lévő kínai autógyártó – SAIC Motor, Changan Automobile, FAW Group, Dongfeng – közül a legkisebb. A Voyah két héttel ezelőtt jelentette be, hogy legyártotta százezredik elektromos autóját, s a termelés felpörgetésének köszönhetően már az idén százezres szériában szerelik össze a minőségi autóikat.

A Voyah elektromos szedánja, némi teslás beütéssel / Fotó: Xinhua via AFP

A friss statisztikai adatok szerint a Voyah 50 552 járművet szállított ki a 2023-as teljes naptári évben, ami 161 százalékos növekedést jelent az előző évihez képest. Az idei első negyedévben a Voyah 16 345 járművet adott át megrendelőinek, ez 188 százalékkal több az egy évvel korábbi mennyiségnél.

M, mint Military

A Dongfeng vezetését nem csak az európai inváziós stratégia tartja izgalomban, hanem a jövő héten kezdődő pekingi autóshow is, ahol bemutatkozik a cég extrém terepekre kifejlesztett valódi terepjárója, az elektromos M-Hunter, amely a korábban kihozott M-Hero alapjaira épül és minden körülmények között talpon tud maradni a gyártója szerint.

Az M-Hero a kínai Hummer, a hadsereg is rendelt mér belőle egy jó flottányit. Az M-Huntert vezetni sem gyerekjáték, de vételárának leszurkolása sem megy komoly fájdalmak nélkül: a járműért 138 160 dollárt – 51 millió forintot – kell letenni az asztalra, ez pedig tekintélyes összeg egy mindenhová eljutni képes hobbiautóért.