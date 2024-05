A megnyitó másnapján is óriási sorok állnak a Primark előtt – azonban vannak már olyanok, akik csalódtak a cégben

Korábban a Világgazdaság is beszámolt a Primark első budapesti üzletének a megnyitójáról. Kedd reggel már a hivatalos nyitás előtti órákban óriási tömeg gyűlt össze a fast fashion cég bejárata előtt: annyian álltak sorban, hogy az egész első emeleten keresztül kellett a kordonokat kihelyezni, és a megnyitó után csak kisebb csoportokban tudták beengedni a várakozókat.

A megnyitó másnapján is óriási sorokban álltak a Primark előtt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Volt olyan vásárló is, aki közel két órát várakozott ahhoz, hogy körbe tudjon nézni a Primark-üzletben. Az első napon a késő délutáni órákban sem adták fel: hosszú sorban álltak az emberek, sőt a hivatalos esti kilenc órai zárás előtti percekben is sokan voltak a kasszák előtt. A friss képek alapján pedig nagyon úgy néz ki, hogy másnap is hasonló tömegjelentekkel kellett számolniuk azoknak, aki megpróbálkoztak az ír kereskedelmi lánc boltjába bejutni. Kedd reggel már arról lehetett hallani, hogy három sor alakult ki a nyitás előtt, és a délutáni órákban is egyre többen álltak be a sorokba, igaz voltak olyan beszámolók is, amelyek szerint 30-40 perc alatt be lehetett jutni az üzletbe.

Vasárnapig maradnak a kordonok, azt hallottam, mert várhatóan most pár napig akkora tömeg lesz, mint tegnap. De egész gyorsan halad a sor

– írta az egyik vásárló egy nyilvános Facebook-csoportban. Sokan azért voltak hajlandóak akár hosszú ideig is sorban állni, mert attól tartanak, hogy a kinézett termékből már nem marad. Egy Primark dolgozótól azonban kiderült, hogy

nem kell aggódni, minden nap reggel feltöltik a készleteket.

A kommentekből azt a következtetést lehet levonni, hogy főleg a Disney, illetve a Bridgerton-franchise-t keresik leginkább a magyarok – az utóbbiból azonban egyelőre nem lehet kapni a magyarországi üzletben.

Akár 30-40 perc alatt is be lehetett jutni a Primark új üzletébe / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lelkes beszámolók mellett megjelentek azonban a kritikus hangok is: többen a márka minőségével nem voltak megelégedve. „Én is vásároltam magamnak egy ruhát, sajnos nem néztem meg alaposan, próba nélkül, mert a próbafülkébe is kihívás volt bejutni,

nem a mérettel van a gond, de festékhibás, olyan, mintha gyűrődés lenne és amkor itthon felpróbáltam 3 fehér csík a fenék részen,

oltári szóval vihetem vissza. Nem árt alaposan megnézni mit vásároltok” – fogalmazott az egyik komment. Egyelőre arról nincs információ, hogy a cserén kívül a budapesti Priamark-üzletben is be lesz vezetve az a rendszer, ami állítólag Nagy-Britanniában működik, hogy ha egy termék hibás, vagy a ruha enyhén piszkos, és nem volt belőle több méret, de a vásárló meg akarja venni, akkor 10 százalékot levonhatnak az árából.

Egy másik bejegyzésben az egyik egy vásárló leírta, hogy hétfőn vett egy gyerekruhát, amit 30 fokon kimosott, de a mosás után bolyhos lett és kinyúlt. „Csak én vagyok ilyen szerencsétlen vagy ezek tényleg ilyen rossz minőségűek? És vissza vinni sem lehet, pedig aztán ezt visszakéne hogy vegyék, nem? ” – írta a posztjában. A tapasztaltabb vásárlók szerint „vannak rosszabb szériák” a márkából, de érdemes mindent vissza fordítva mosni, egy másik komment megfogalmazása szerint „tízéve primarkozik” és úgy látja, „vannak jó minőségű és vannak nagyan rossz minőségű ruhák” a Primark kínálatában.

Korábban a Világgazdaság is részt vett azon a sajtóbejáráson, ahol Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője úgy fogalmazott, hogy nem kell attól tartani, hogy nyugat-európai kínálattal ellentétben Magyarországra gyengébb minőségű termékek jutnak majd el. „Egy nagy csehországi logisztikai központból szolgáljuk ki nemcsak a kelet-közép-európai üzleteket, hanem például a németországi és az osztrák üzleteket is.

Ugyanaz a minőség, ugyanazon az áron érhető el bármelyik Primark-üzletben, minimális különbségek lehetnek az árfolyam miatt, de az ár mindenhol alapvetően ugyanaz

– jelentette ki.