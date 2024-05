A Nio sem hagyja nyugodni a Teslát – újabb kihívó aggaszthatja Elon Muskot

Szinte mindennap új Tesla-rivális bejelentkezéséről érkezik hír Kínából, ezúttal a luxuskategóriát képviselő Nio döntött úgy, hogy a csoportjához tartozó Onvo márka révén hadat üzen a Tesla Model Y-nak. Ezzel nem kis feladatra vállalkozott, hiszen Elon Muskék említett crossover-SUV-je jelenleg a világ legnagyobb darabszámban eladott elektromos autójának számít.

A Tesla Model Y a világ legnagyobb darabszámban értékesített elektromos autója jelenleg – a Nio ezt irigyelte meg / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Élen áll Európában, ahol a Berlin melletti Grünheidében ennek a típusnak a gyártására álltak rá már a kezdetektől, míg Kínában, a Tesla sanghaji Gigafactoryjából is ez, valamint a vele egy platformra épített olcsóbb Model 3 szedán gördül le a gyártósorokról, ellátva a helyi piacot és teljes Ázsiát.

A Nio is a Tesla babérjaira tör

Népszerűségének köszönhetően más gyártók is megcélozták ezt a jármű-kategóriát, arra spekulálva, hogy a klónokra, hasonmásokra nyitott közönség az ő modelljeiket is szívesen fogadja. Főképp, ha hozzák a minőséget, és árban is versenyképesek a Teslával.

Amíg az előbb nem nélkülözi a szubjektív elemeket, az utóbbit egyszerű számszerűsíteni:

a most bemutatott Onvo L60-as elektromos SUV alapárát 12 százalékkal lőtték a Model Y-é alá.

Az Onvo márkával eleve lefelé nyitott a Nio, első modelljének árfekvése is ezt tükrözi. Listaára 219 900 jüannál (10,81 millió forint) kezdődik, azaz 1,3 millió forinttal olcsóbb a Teslánál – amíg Elon Musk nem gondolja úgy, hogy a jövevényt egy kis árcsökkentéssel megpróbálja kiszorítani a piacról, ahogy tette ezt a tavaly év elején kirobbantott árcsökkentési háborújával.

Öt forintért megtenni egy kilométert?

Az árcédula még változhat, az Onvo L60 ugyanis csak szeptembertől kerül kereskedelmi forgalomba. Az árat lejjebb lehet szorítani, ha a kuncsaft a Nio akkumulátorát nem vásárolja meg, hanem csak béreli, és a Kínában telepített, már több mint 2300 akkumulátorcsere-állomáson pár perc alatt kicseréli a merülőfélben lévő telepet egy feltöltöttre.

Ekkor viszont a cseredíjjal nőnek az Onvo-tulajdonos havi fenntartási költségei. Mint ismert, a Nio akkucsere-konténereit Biatorbágyon is gyártják, innen látják el azokkal a teljes európai piacot. Az Onvo autójának anyagköltsége egyébként 10 százalékkal lesz alacsonyabb a Tesla Model Y-énál.

Az Onvo L60 tágasabb és olcsóbban üzemeltethető, mint a Tesla Model Y / Foto: Onvo

William Li, a Nio alapító-vezérigazgatója az Onvo szerdai sanghaji bemutatóján egy másik legendás modellnek is hadat üzent, nevezetesen a Toyota RAV4-nek, tőlük is vásárlókat akarnak elcsábítani az ár-érték arányban erős konkurensként jellemzett új SUV-jukkal.

A RAV4 és a Model Y a maga idejében a családi autók etalonja volt. A technológiák fejlődésével és az emberek intelligens villanyautók iránti lelkesedésének elmélyülésével eljött az idő, hogy újradefiniáljuk a családi autók fogalmát

– jelezte William Li a sajtóeseményen. Hozzátette: méretben máris jobbak, hiszen az Onvo tágasabb a Model Y-nál. Az Onvo L60-ast a Nio saját fejlesztésű, 900 voltos gyorstöltő rendszerével szerelik fel. Átlagos energiafogyasztása száz kilométerenként 12,1 kilowattóra, azaz a rezsivédett magyar áramtarifával és otthoni töltéssel számolva öt forintból megúszható egy kilométer. Ez még még a spórolós Model Y-énál is kedvezőbb, ami az üzemeltetést illeti.

A BYD szállítja az akkumulátort az Onvo autóihoz

A fejlesztési költségeknél is spórolni tudott a Nio azzal, hogy múlt heti bejelentése szerint letett a saját akkumulátorgyártás forszírozásáról, és az Onvo modellekhez a BYD-től vásárol majd kész telepeket, mert így sokkal jobban jön ki.

Ráadásul a Nio akkor vágott volna bele az akkugyártásba, amikor az árak meredeken lefelé tartottak, s mivel az autógyártó eleve veszteséges, ez az üzletág csak tovább mélyítette volna a befektetőik felől rájuk nehezedő nyomást.

A Nio félmilliomodik autójának elkészültét a héten ünnepelték / Fotó: Xinhua via AFP

A Nio az idei év első négy hónapjában 45 673 elektromos autót értékesített odahaza, ezzel három százalékos részesedést hasított ki a kínai villanyautó-piacon. Vele szemben a Tesla 163 841 autót adott át kínai megrendelőinek, amivel a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségéne összesítése szerint 11,4 százalékos piaci részesedést szerzett.