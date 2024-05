Azahriah óriási üzletbe fogott: kiderült, hogy cipőn kívül milyen más terméket dob még piacra közösen a Tiszával

„Több hónapnyi szervezés, sok száz kreatív órával a hátunk mögött ma rántjuk le a leplet Azahriah tervei alapján készült közös munkánk eredményéről” – számolt be a Facebookon a Tisza cipő. A cég megfogalmazása szerint

történetük eddigi talán legnagyobb kollaborációjára készülnek.

Közös kollekciót dob piacra a Tisza cipő és Azahriah / Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A magyar cég közlése szerint egy limitált darabszámú, egyedi Tisza X Azahriah kollekció kerül az Astorián található boltjuk polcaira, mindösszesen két nap erejéig. Később hozzátették, hogy az énekessel való együttműködésük

első terméke egy mez, melyből jövő hétre 800 darabbal készülnek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Azahriah első nagyszabású koncertje a Puskás Arénában lesz május 25-én, a jegyek már az első napon elfogytak. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a szervezők bejelentettek egy második fellépést is: óriási sor alakult ki az Akácfa utcában, illetve az online jegyértékesítő rendszer összeomlott a leterheltség miatt. A 21 éves énekes második arénás koncertjére is elfogyott az összes jegy. Később a Facebook-oldalán jelentette be a harmadik koncertet, amire szintén elfogyták már a jegyek.