Boeing: elegük van a rossz fiú szerepéből

Mike Whitaker, a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) igazgatója szerint a Boeing „hosszú út” előtt áll a felmerült, immár sorozatosnak mondható biztonsági problémák megnyugtató és mindent kielégítő kezelésében.

Január elején a kiszakadt vészkijárati ajtóval indult a Boeing újabb kálváriája / Fotó: AFP / Fotó: AFP

Mint ismert, a Boeing kálváriája az Alaska Air légből pottyant vészkijárati ajtójával kezdődött még január elején, azóta

beragadt futómű miatti kényszerleszállások,

tűzesetek,

elhagyott, jobb esetben csak kilazult alkatrészek okozta hibák,

a gyártás során a beszállítóknál tapasztalt minőség-ellenőrzési kritikák

miatt került kereszttűzbe a világ – Airbus mögött – második legnagyobb polgárirepülőgép-gyártója.

Boeing-menetrend: válságból válságba

A Boeing alig kászálódott ki a 737 MAX repülőgépek 2018-as és 2019-es, végzetes katasztrófája okozta sokkból és elszigetelődésből, ezt, ha nem is olyan súlyú, de éppúgy aggasztó esetek követték, s jószerint csak a szerencsének köszönhető, hogy az összeszerelés sokszor csapnivaló minősége miatt eddig még nem következett be súlyosabb tragédia. Nem is véletlen, hogy

az FAA rendkívüli szigorral csapott le a Boeingre, korlátozta gyártását, felügyelőket rendelt ki, és más intézkedéseket is foganatosított. A lényeg, hogy a biztonsági téren tapasztalt káoszban rendet kell rakni, az utazóközönséget nem lehet kitenni semmilyen veszélynek.

Mike Whitaker szerint a Boeing megértette, hogy így nem mehet tovább, és szoros együttműködésben a hatósággal dolgozik a biztonsági rések betömködésén.

A biztonsági rendszeren és a munkakultúrán feltétlen javítani kell, s ha valaki a hibákra próbálja felhívni a figyelmet, azt nem szabad elhallgattatni, épp ellenkezőleg: komolyan kell venni minden ilyen felszólamlást – utalt az igazgató korábbi esetekre, amikor is a bejelentőt retorziók érték.

Fókuszban a biztonság

Hozzátette, hogy május végéig a Boeingnek el kell készítenie a jövőre vonatkozó cselekvési tervét, de ez is csak a cég előtt álló hosszú út egyik első fejezete lesz, s ezen a purgatóriumon végig kell mennie a társaságnak, hogy a végén ismét biztonságos repülőgépeket gyárthasson.

Dave Calhoun Boeing elnök-vezérigazgató az év végén átadja a botkormányt / Fotó: AFP

A gyártással kapcsolatos biztonsági problémákat megfelelően kezelő tervet készít elő, amelyben meg kell győzze a hatóságokat, hogy képes a normális működésre. Ezt Dave Calhoun, a cég év végével távozó elnök-vezérigazgatója garantálja is. Mint a Fox televíziónak elmondta:

Komolyan vettük az FAA utasításait, és azonnal megkezdtük az Alaska Air balesete után általuk elrendelt 90 napos minőségi cselekvési terv kidolgozását és végrehajtását. Időközben befejeztük a 30 és 60 napos FAA-felülvizsgálatot, és néhány héten belül találkozunk az FAA-val, hogy bemutassuk a végleges tervünket.

Ennek jóváhagyása után következhet a különböző ellenőrzési paraméterek előírása és azok betartásának ellenőrzése az FAA részéről.

Boeing: packáznak a kínaiak, leálltak a repülőgép-szállítások Újabb légörvény veszélyezteti Kína és a Boeing utóbbi időszakban nem túl harmonikus viszonyát. Peking az amerikaiak védelmi leányvállalatát kitiltotta a kínai piacról, míg magát a Boeing repülőgépgyártót a vámvita mentén egzecíroztatják, nyomást helyezve ezzel Washingtonra.