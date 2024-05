Csak gazdag képzelőerővel, kreativitással lehet valódi értéket teremteni – Interjú Hidvégi Krisztinával, a New Land Media ügyvezetőjével

Az elmúlt tíz évben jelentős részt vállalt a hazai reklámszakma alakításából, az ország egyik legnagyobb kommunikációs ügynökségének vezetőjeként. Eddigi tapasztalatai alapján mi a záloga az egyéni és vállalati céges sikereknek?

Talán nem mondok újat azzal, hogy a karrierutunk során jól kamatoztatható tulajdonságok, képességek és erősségek eredőjét elsősorban a neveltetésben, a korábbi családi életünkben kell keresni. Esetemben például a gyermekkorom, illetve a szüleim által velem szemben alkalmazott, meglehetősen szigorú követelményrendszer számos olyan értéket szilárdított meg, amelyeknek nagy hasznát vettem szakmai pályafutásom során. Maximalizmus, lojalitás, a munkával szembeni alázat – mind ilyen tulajdonság. Nem titok, hogy a munkatársak kiválasztásakor is pozitív attitűddel rendelkező, hasonló elveket valló embereket keresek, meggyőződésem ugyanis, hogy egyéni, majd ebből adódóan vállalati szinten is ezek az elvek alapozzák meg a szakmai sikereket.

Hidvégi Krisztina, a New Land Media ügyvezetője / Fotó: New Land Media

Mennyire népszerű ma a kommunikációs szakma? Az utánpótlás kinevelése állít-e valamilyen kihívást önök elé?

A média- és kommunikációs iparágban minden korábbinál nagyobb problémát okoz a szakemberhiány. Ez nemcsak Magyarországon van így, hanem globális szinten is. Ha ma megnézünk egy média- vagy kommunikációs szakembereknek szóló álláshirdetést, azt láthatjuk, hogy a cégek olyan munkavállalókat keresnek, akik valóságos polihisztorként mindenhez értenek valamennyire. Tény, hogy ez jótékonyan hat a reklámokra, de a felelősség a munkaadóké, ügynökségeké is, hogy ezekkel a kompetenciákkal felvértezzék a fiatal kollégákat, illetve univerzális, többrétű tudást adjanak számukra. Ehhez pedig jól működő képzési és mentoringprogramok szükségesek. Mi magunk időben felfedeztük és magunkénak is tudjuk a felelősséget abban, hogy kineveljük a jövő legjobb szakembereit. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy megtanítsuk gondolkodni a fiatalokat, akik megszokták, hogy a legtöbb dolgot készen kaphatják meg. Tőlünk megtanulhatják, hogy milyen sokrétű és izgalmas munka húzódik meg az eredmények mögött, ugyanakkor azt is, hogyan álljanak ők maguk rugalmasan és kreatívan a feladataikhoz, mert ez nélkülözhetetlen a sikerhez. Célunk, hogy a Z generációnak megmutassuk e szakma szépségeit, az őt megillető polcra helyezzük a médiaszakmát a szemükben, egyszersmind perspektívát is kínáljunk nekik. Magyarán: rávilágítsunk arra, hogy nekik is helyük van ezen a területen, sőt!

Ön mindig is erre a pályára készült? A New Land Médiához egyenes út vezetett?

Tizenöt éves korom óta dolgozom, a lehető legváltozatosabb munkakörökben. Fiatalon voltam tolmács és szakfordító, fagyipultos, leltározó, sőt még sorjázó is egy alkatrészgyárban. Később az egyetem mellett pénzügyi, sales- és marketingmunkák révén egészítettem ki elméleti ismereteimet, emellett kiterjedt vállalati szintű tudást is sikerült elsajátítanom. Minden munkakör gyarapította a tudástőkém, új nézőpontokkal – kis túlzással: világnézettel – gazdagított. Ha jobban belegondolok, engem igazából mindig is a tudásszerzés érdekelt a leginkább, és nincs ez másképp ma sem, hiszen addig nem nyugszom, amíg a lehető legtöbb ismerethez nem jutok egy-egy témakörben, hiszen csak ennek birtokában lehet megalapozott döntéseket hozni. Ehhez járul hozzá a matematikai szemléletmód, amely egyes szituációk gyors megismerését és megértését teszi lehetővé. A kommunikációs szakmát főiskolai és egyetemi éveim idején ismertem meg, ekkor dőlt el, hogy ez az én utam. A Lounge Grouppal az egyetem után ismerkedtem meg: a cég egy új divíziója, a médiatervezéssel és -vásárlással foglalkozó üzletág felépítéséhez kerestek megfelelő személyt. Ez a feladat és én egymásra találtunk. Azóta is töretlenül motivált vagyok, és mivel egy dinamikusan változó üzletágban tevékenykedünk, azt sem érzem, hogy alábbhagyna bennem ez az érzés.

Dinamikus átalakulást említett. Milyen feladatokat ad, milyen kötelezettségeket ró ez a médiaszakmában tevékenykedő ügynökségekre?

Az átalakulások sorozata mindenekelőtt éberséget vár el tőlünk. Látnunk és – a megjelenésüktől kezdve – értenünk kell az új trendeket. Tudnunk kell reagálni rájuk, és itt csak néhány példát említenék. Az újonnan megjelenő technológiai megoldásokat minél előbb be kell építenünk mindennapi gyakorlatunkba, hogy az ügyfeleinknek is a legkorszerűbb szolgáltatásokat kínálhassuk. Folyamatosan monitoroznunk kell a változó fogyasztói igényeket. A szakmai szempontok mellett nem szabad elfelejtenünk a fejlődés és a munka mögött az embert. Ebből a szempontból is jókora felelősség hárul az ügynökségi világra.

Milyen kihívásokat tapasztalnak ezen a téren?

Visszacsatolnék a technológiai fejlődésre. A mesterséges intelligencia megjelenése és minél nagyobb arányú térnyerése például a kreatíviparban is okoz némi fejtörést. Egy jelentősebb innováció bevezetésének pszichológiai hatása van a munkavállalókra. A sokat tapasztalt, évtizedes rutinnal rendelkező kollégákat is bizonytalanná teheti egy markáns változás. Egzisztenciális veszélyforrásként tekinthetnek rá, ez pedig magával hozza a kiszolgáltatottságérzést, illetve a szellemi nyomást, szorongást. Ezek az érzések alapjaiban képesek felforgatni az ember életét: a fesztültség, frusztráció alvás- és evészavarokhoz vezet, emellett a bizonytalanságérzés szükségszerűen kihat az elköteleződésre, a lojalitásra és a munkához való hozzáállásra. Ha mindezt globálisan szemléljük, végső soron azt kell mondani, hogy az egyéni problémák az üzletmenetre is komoly hatással tudnak lenni. Éppen ezért valljuk azt a Lounge Groupnál, hogy nagy figyelmet kell fordítani kollégáink mentális jólétére, egészségére, illetve arra, hogy ezt szervezeti szinten megfelelően támogassuk.

Sok szó esik mostanában arról, hogy a mesterséges intelligencia átok-e vagy áldás. A félelmeken túl az ön szakmájában milyen válaszok születnek erre?

A mesterséges intelligenciára alapozó megoldások között találhatunk olyanokat, amelyek kifejezetten segítik a munkafolyamatokat, megkönnyítik munkánk bizonyos lépéseit. Azonban azt gondolom, hogy kreativitásban az ember továbbra is verhetetlen – a kommunikáció területén továbbra is döntő szerepe van és lesz a képzelőerőnek, az intuíciónak, illetve a tudásnak. A mesterséges intelligencia segítséget ugyan nyújthat a bennünk lévő tudás kiaknázásában, a hatékonyság növelésében, de a humán erőforrást nem helyettesítheti. A technológia ugyanis óhatatlanul magával hoz egyfajta uniformizálódást. Használatával az egyediség, újítások, kreatív megoldások helyett sok esetben a mintázatok, a közös nevezők, az azonos felhasználói szokások kerülnek előtérbe. Mi azonban abban hiszünk, hogy csak gazdag képzelőerővel, nagyfokú kreativitással lehet valódi értéket teremteni.

Az idén ünnepli 20. születésnapját a Lounge Group. Az elmúlt húsz évet tekintve mit tart a legfontosabb eredménynek?

Ahogyan korábban említettem, én már egy olyan, múlttal rendelkező céghez csatlakozhattam, amely tényező volt a piacon, addigra kivívta magának a tiszteletet a szakmában; és ez elsősorban az ügyvezető-tulajdonos érdeme. Az azóta eltelt időben sikerült egy olyan cégcsoportot felépítenünk, amely nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. Olyan kommunikációs projekteket valósítunk meg, amelyek a szakma elismerésére is számot tartanak – nemcsak itthon, hanem a nemzetközi színtéren is. Ha csak a tavalyi évet nézzük, közel 85 díjat és shortlistet hoztunk el szakmai versenyeken, a Reklámügynökségi toplista tíz legjobbja között tartanak minket számon, ugyanakkor a Médiaügynökségi toplistán harmadik, a PR-ügynökségi toplistán második, míg a BTL/Event toplistán első helyezést értük el. Célunk, hogy ezt, a számokban is jól mérhető sikerességet fenntartsuk, de természetesen a folyamatos fejlődéssel párhuzamosan. Így tudjuk majd ügyfeleinknek a lehető legjobb teljesítményt nyújtani a jövőben is.