Cseh milliárdos kezébe kerül a GLS és a brit posta

Csehország leggazdagabb üzletembere, Daniel Kretinsky 3,6 milliárd fontért (mintegy 1,6 ezermilliárd forint) megvásárolta a GLS csomagküldő és a brit posta (Royal Mail) anyavállalatát, az International Distributions Servicest (IDS). Jeremy Hunt brit pénzügyminiszter közölte, hogy a kormány nem ellenzi az üzletet, azonban a szokásos nemzetbiztonsági ellenőrzést elvégzik az ügylet kapcsán.

Kretinsky megerősítette, hogy az IDS és a Royal Mail központja a jövőben is az Egyesült Királyságban lesz, egyben a brit posta kötelezettségeit – azonos áron kézbesítés a hét hat napján, munkavállalókkal kötött szerződések – is teljesíti a következő években. A tranzakciót a júliusi választás előtt jelentik be, a győzelemre esélyes, jelenleg ellenzéki Munkáspárt pedig közölte: kormányon megvédik a brit postát, ha szükséges.

A Reuters emlékeztet rá: a több évszázados múltra visszatekintő Royal Mail már régóta veszteséges, mivel visszaesett a levélforgalom, a csomagok kézbesítése terén pedig számos riválissal küzd, miközben a cég kénytelen a gyakori sztrájkokkal is szembenézni. A problémákat tetézi, hogy a leveleket országszerte meghatározott áron, veszteségesen kell kézbesíteni. Ennek módosítását az IDS többször kérte Londontól, hiába.

Zsákolja a cégeket a régió leggazdagabb üzletembere

A 48 éves Daniel Kretinsky a régió egyik leggazdagabb embere, vagyonát a Forbes 9,2 milliárd dollárra (több mint 3,2 ezermilliárd forint) becsüli, ezzel gazdagabbnak számít, mint az öt legpénzesebb magyar együttvéve. Kretinsky vezeti és birtokolja Közép-Európa legnagyobb energetikai csoportját, a 25 ezer embert foglalkoztató EPH-t.

Az energiamágnás az elmúlt években nagybevásárlást tartott, így résztulajdonosa lett a cseh Spartha Praha klubnak és az angol West Ham Unitednak. Részesedést szerzett a második legnagyobb francia kiadóvállalatban, az Editisben, valamint a szintén francia Fnac Darty és a Casino kiskereskedelmi vállalatokban.

Brit, német és francia vállalatokat vásárol fel a cseh energiamágnás / Fotó: AFP

Ezek mellett részvénypakettre tett szert a brit J Sainsbury szupermarketláncban és a Magyarországon is jelen lévő Foot Locker sportcipő-kiskereskedelmi cégben. Az üzletember figyelmét Németország sem kerülte el, áprilisban Európa legnagyobb acélgyárának lett a kisebbségi tulajdonosa, miután a Thyssenkrupp Steel Europe 20 százalékát szerezte meg.

A cseh milliárdosnak korábban a tekintélyes Le Monde napilapban is volt részesedése, azonban onnan nemrég kivásárolták. Kretinsky eddig az IDS 27,5 százalékát birtokolta, és hónapok óta igyekszik megszerezni a vállalatot. Ha az ellenőrzések lezárulnak, akkor a brit posta 500 év után cseh tulajdonba kerülhet, továbbá a GLS is értékes szerzeménynek bizonyulhat.