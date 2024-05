A The Walt Disney Company jelenlegi vezérigazgatójának, Bob Igernek a története egyenesen beleillik a cég meséibe: egy idősödő uralkodó, aki örököst keres, hogy egyesítse királyságát, és boldogan éljen, míg meg nem halnak. A mese most valóság, a királyság pedig a világ legnagyobb és legsikeresebb szórakoztatóipari vállalata, 238 milliárd dolláros piaci kapitalizációval és az egész világra kiterjedő érdekeltségekkel. Bob Iger egyszer már visszavonult a Disney éléről, ám 2022-es visszatérése óta elsődleges feladatának tartja, hogy megfelelő örököst találjon a birodalma élére.

Disney-öröklés: Bob Iger a visszavonulását tervezi, már meglehet az utódja is / Fotó: NurPhoto via AFP

Iparági források szerint a szórakoztatóipari óriáscég négy jelöltre szűkítette Iger utódainak listáját, és a tervek szerint a vezérigazgató 2025-ben adja át mandátumát. Döntő fontosságú, hogy elkerüljék a 2020-as pénzügyi és kritikai katasztrófa megismétlődését, mely miatt Igernek vissza kellett térnie, és váltania kellett korábbi utódját, Bob Chapeket – írja a The Independent.

Bob Chapek lehet a legnagyobb hiba, amit Bob Iger elkövetett karrierje során

– mondta Jessica Reif Ehrlich, a Bank of America elemzője. A Disney egyik forrása szó szerint úgy fogalmazott, hogy „az igazgatótanács legutóbb királyian elb*szta [a választást]”. Chapek arra ösztönözte a céget, hogy exkluzív tartalmakat állítson elő a Disney+ számára, miközben a cég több folytatásfilmje és élő szereplős újragondolása is csúnyán megbukott a mozikban, nem csak a világjárvány miatt. Eközben a Disney+ úgy kivéreztette a céget, hogy azt a mai napig megérzik:

a streamingplatform több mint 11,4 milliárd dollárnyi veszteséget könyvelhetett el az indulása óta.

Chapek vezetése miatt a Disney még mindig hozzávetőlegesen 170 milliárd dollárral marad el a 2021. márciusi 375,15 milliárd dolláros értékétől. Emiatt nagy elbocsátási hullám is történt a cégnél: a Disney Pixar Animation Studios létszámának 14 százalékát kellett leépíteni. Iger most javítani szeretne a Disney hozzáállásán, ezért nemrég bejelentették, hogy a jövőben kevesebb tartalom fog érkezni a cégtől, mert a minőségre szeretnének koncentrálni a mennyiség helyett. Emiatt pedig

fontos, hogy olyan ember kövesse Igert, aki egyetért a gondolkodásával, és hosszabb távon javítani tud a vállalat helyzetén.

A Disney-trón örökösei

A vezérigazgatói posztra

Dana Walden,

Alan Bergman,

Jimmy Pitaro,

és Josh D’Amaro a jelölt.

Úgy tűnik, hogy közülük Dana Walden, a Disney Entertainment társelnöke a legesélyesebb: rengeteg tapasztalattal rendelkezik a nagy vállalkozások vezetése terén, és úgy tartják, hogy jó barátságban is vannak Igerrel, aki egyben szomszédja is a kaliforniai Brentwoodban. A szintén társelnök Alan Bergman pénzügyi ember, aki nem mellesleg ért a filmkészítési folyamatokhoz is, és egykor még James Cameron is elismerően beszélt róla, pedig a rendező hírhedt arról, hogy nem szokott másokat dicsérni.

Jimmy Pitaro elsősorban a cég streamingoldalával és a sporttartalmakkal foglalkozik. Esélyeit rontja, hogy

Iger nem akar csak és kizárólag a Disney+-ra támaszkodni, Pitaro pedig úgy tűnik, ebben látja a jövőt.

A másik igazán nagy esélyes Josh D’Amaro, aki állítólag Igerhez hasonlóan megértő és észszerű ember, de a Disney Experiences elnökeként még nem szerzett tapasztalatot a filmstúdiók vezetésében, mint másik három riválisa. Ellentétben velük, évek óta egy sikeresen fejlődő ágazatát vezeti a vállalatnak, és a következő tíz évben 60 milliárd dolláros (közel 22 ezermilliárd forint) beruházással bővíti az élményparkokat.

Igernek az elmúlt húsz évben bőven volt ideje kiismerni a Disney-t és a piacot, ahol lavíroznia kell a cégnek, így kellő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy eldöntse, mégis ki tudná sikeresen folytatni azt, amit ő elkezdett.