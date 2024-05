Huawei: saját autója még nincs, de máris profitot termel

Bejött a Huaweinek az elektromos autózással kapcsolatos profilbővítés, a távközlési hálózatok, okostelefonok és mobil eszközök vezető kínai gyártója ugyanis máris nyereségessé tette a pár évvel ezelőtt indított üzletágát. Richard Yu, a Huawei ügyvezető igazgatója és egyben az Intelligens Autós Megoldások (IAS) néven futó üzletág elnöke a Tencent Newsnak adott interjújában a sikert az eladások robbanásszerű növekedésére, különösen az Aito autómárka kiugró forgalmára vezette vissza.

A Huawei és a Seres szerelemgyermeke, az Aito M9-es sikerszériát indított el / Fotó: AFP

Konkrét számokkal Yu nem szolgált, igaz, a Huawei nem tőzsdecég, így nyilvános beszámolási kötelezettsége nincs a részvényesei felé. A Huaweinek az autóiparban magát kipróbáló másik kínai okostelefon-gyártó céggel, a Xiaomival ellentétben nincs saját márkanevén futó modellje, ők partnerségeken keresztül „terjesztik” a modern autózással kapcsolatos fejlesztéseiket.

A Huawei partnerségben gondolkodik

A partnerséget három, eltérő minőséget és tartalmat képviselő szinten kínálják: az első szintet az okosautókhoz beszállított alkatrészek jelentik, ez a standard modell. Ennél többet kínál a Huawei Inside (HI) modell, amelyben a Huawei teljes körű megoldásokat nyújt, benne a komplett vezetéssegítő rendszerét temérdek szenzorral, Lidarral, ultrahangos radarokkal és tucatnyi kamerával.

A következő szint, a Zhixuan-modell, amelyben a Huawei a kezdetektől segít az autógyártóknak a jármű megtervezésében, és teljes rendszert biztosít, részt vállal a kereskedelmi, a marketing- és a minőségirányítást érintő feladatokban is. Az egyes autógyártók céljaiknak és anyagi lehetőségeiknek megfelelő üzleti csomagot választhatnak maguknak, és egyre többen élnek is ezzel. A legmagasabb együttműködési szint, a Zhixuan-modell keretében

a Seres Group,

a Chery,

a Beijing Automotive Group (BAIC) és

az Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC)

dolgozik együtt a Huaweijel. A legnagyobb sikert eddig a magyarországi márkaképviseletét a múlt héten bejelentő Seres Grouppal érték el, ennek az Aito márkája már három, a Huaweijjel közös modellt dobott piacra, az M5-öt, az M7-et és az M9-et, ezek a közép- és felső kategóriát képviselik.

Az Aito tisztán elektromos hajtású és kiterjesztett hatótávolságú elektromos járműveket (EREV) egyaránt kínál. Az Aitóval a városi terepjáró (SUV) kategóriát célozták be, itt szeretnének a piacvezető Great Wall Motornak kellemetlen perceket okozni.

Az ultraprémium-kategóriában is jelen vannak

A Huawei és a Chery közös márkája a közép-, illetve középprémium-kategóriába sorolt Luxeed, jelenleg csak a tavaly november végén bemutatott Luxeed S7 szedánnal képviselteti magát a sokszereplős kínai autópiacon.

Az állami tulajdonban lévő pekingi BAIC-kal a Stelato prémiummárkát gründolták (nem összetévesztendő a Stellantisszal), melynek első modelljét, az S9-et az áprilisi pekingi autókiállításon mutatták be a nagyközönségnek. A 25 millió forintos autót várhatóan a jövő évtől forgalmazzák Kínában.

A JAC-val közös márkájuknak még neve sincs, árcédulája viszont annál inkább: a leendő első modellt egymillió jüanos áron, azaz majd 50 millió forintért dobják majd piacra az úgynevezett ultraprémium-kategóriában. Hogy ezt hová lehet még fokozni, az senki sem tudja.

Újfajta látásmód mint a siker egyik összetevője

Richard Yu az interjúban kifejtette, hogy a piacon folyó árversenyben az ő járműveik is aktívan részt fognak venni, s utalt arra, hogy az online technológiai iparból érkezett szereplőként újfajta nézőpontot is hoztak magukkal, amellyel a hagyományos autógyártók nem rendelkeznek. A Huawei és Xiaomi sikeres piaci debütálása is megerősíti, hogy jó úton járnak.

A Xiaomi a március végén piacra dobott SU7-es szedánjával robbantott, a járműből az idén százezret terveznek értékesíteni, a megrendelések alapján erre jó esélyük is van.