Idén óriási pénzeket fordítanak a ferihegyi reptérre – régen várt beruházások kezdődnek el

Az idei első negyedévében a Budapest Airport több mint 3,4 millió utast kezelt, 10,2 százalékkal többet, mint a járvány előtti rekordévben, és a növekedés áprilisban sem állt meg: az ország legfontosabb légikikötője 1,4 millió utast fogadott. A reptér közleménye szerint t 2019 tavaszán nagyszabású fejlesztéssorozatot kezdődött el, és az elmúlt 5 év alatt a repülőtér-fejlesztések értéke a 130 milliárd forintot is meghaladta.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Idén tavasszal újabb, 17 milliárd forint értékű beruházássorozat indul, amelynek keretében felújítják a műemlékvédelem alatt álló 1. terminált és a 2. terminálhoz kapcsolódóan is több infrastrukturális, kapacitásnövelő és minőségfejlesztő beruházás kezdődik.

„A minőségből a jövőben sem engedhetünk. Ehhez a jelenlegi kapacitásaink bővítése és a 2. terminál szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése szükséges. Májusban jelentős munkálatok kezdődnek, számos területen megteremtve a kapacitásnövekedés alapjait, ami hosszú távon szolgálja majd az utaselégedettséget és azt, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a jövőben is a régió legjobb légikikötője maradjon” – mondta Kam Jandu, a Budapest Airport vezérigazgatója.

A 2. terminál közvetlen közelében található többemeletes parkolóház tervezése már folyamatban van. A Relax parkoló az első fázisban három emeleten 2000 parkolóhellyel várja majd a járműveket. Emellett május 13-án számos projekt kivitelezési munkái megkezdődnek: átalakítják a repülőtér csatornahálózatát, valamint bővítik a vízelvezető rendszert, amely évtizedekig szolgálja majd a légikikötő igényeit. Ezzel párhuzamosan új bekötőút épül a BUD Cargo Cityhez, ami javítani fogja a cargo kiszolgálást, illetve közvetlen és gyors elérhetőséget biztosít majd a légiáru-kezelő komplexum és az M4-es autópálya között, tehermentesítve a gyorsforgalmi utat.

Megkezdődnek a repülőgépek földi kiszolgálásának helyet biztosító új forgalmi előtér kiépítéséhez szükséges földfeltöltési munkák. A jövőben megvalósítandó forgalmi előtérbővítés 12 légi jármű egyidejű kiszolgálását teszi majd lehetővé. A közlemény szerint emellett a Budapest Airport repülőtéren tevékenykedő partnerei hamarosan új, modernebb és kényelmesebb irodaházba költözhetnek; azok a bérlők, akik jelenleg ideiglenes telephelyen dolgoznak, egy kétemeletes, 3000 négyzetméter összterületű épületben kapnak új helyet, aminek építése 2024 júniusában kezdődik meg.

A ferihegyi repülőtér visszavásárlása csak a kezdet: még százmilliárdokat költenek rá

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a ferihegyi repülőtérnek Európában is egyedülálló a növekedési potenciálja – éppen ezért szeretné minél hamarabb visszaszerezni a magyar állam. A visszavásárlása ténykérdés, már csak az bizonytalan, mikor tudják hivatalosan is bejelenteni a megállapodást. Egy korábbi kormányinfón került szóba a tranzakció, akkor az hangzott el, hogy erre már legfeljebb csak heteket kell várni.

Gulyás Gergelyt arról is megkérdezték, hogy milyen költségekkel számol a kormány az adásvételt követően. „Több száz milliárd forintos fejlesztésekről van szó. Ezek között van olyan, amelyet piaci alapon is meg lehet csinálni, ami főleg a vasútra igaz” – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.