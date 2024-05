Iphone: az árcsökkentés segített kijutni a válságból

Bejött az Apple árcsökkentési stratégiája Kínában, az iPhone-ok forgalma áprilisban 52 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A legfrissebb adatok szerint 3,5 millió darab, külföldi márkához tartozó okostelefont értékesítettek Kínában, s mivel oda minimális kivétellel más nem exportál ilyen készüléket, a kontingenst a szakértők eleve az Apple forgalmi adataként értelmezik.

Kínai család barátkozik az iPhone 15-össel a sanghaji Apple Store-ban / Fotó: NurPhoto via AFP

Hozzá kell azonban tenni, hogy az április hagyományosan alacsony forgalmú hónap a helyi okostelefon-piacon, így a vásárlásokban bekövetkező kisebb változások is nagy kilengéseket eredményezhetnek.

Olvadt az iPhone piaci részesedése

Az IDC piackutató vállalat számításai szerint a kriminális eladásai statisztikákat hozó első idei negyedévben az Apple piaci részesedése Kínában 15,6 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 17,8 százalékról, amivel a negyedik helyet tudta csak megcsípni egyik legfontosabb külpiacán, ahol egy éve még másodikként ünnepeltethette magát. Időközben a nagy kínai márkák közül

a Honor

és a Huawei

hatalmasat lépett előre, az előbbi 17,1 százalékos piaci részesedésével nyerte el az első negyedév bajnoka címét, a nagy ugrást azonban a prémiumkategóriába visszatérő Huawei követte el, amely 70 százalékkal bővítette a forgalmát, s 17 százalékos szeletet hasított ki magának a piaci tortából.

A Huawei dicsőséges visszatérése egyben azt jelentette, hogy az Apple-nek lépnie kell, ugyanis döntően az ő kontójára híztak az amerikai–kínai technológiai és kereskedelmi háború legnagyobb vesztesének tartott Huawei eladásai.

Az árcsökkentési hullámnak még nincs vége

Az Apple a 2024 első két hónapjában tapasztalt meredek visszaesést követően márciusban már növekedést regisztrált, hogy aztán áprilisban robbantson. Feltámadásában iparági szakértők szerint két tényező játszott szerepet: az árcsökkentés és a premiumizációs trend – írja a Bloomberg.

Will Wong, az IDC elemzője a Blombergnek elmondta, hogy az év elején elhatározott árcsökkentések beértek, s időközben egyre intenzívebbek lettek, egyes modelleket átszámítva ma már akár 25 százalékkal is olcsóbban kínálnak, s ez a közelgő 618 vásárlási fesztivált követően is így marad.

A nevében a június 18-át, azaz a JD.com kereskedelmi óriás születésnapját idéző vásárlási őrület az Alibaba által meghonosított szinglinapot, azaz november 11-ét (11.11.) kopírozza, annál ugyan alacsonyabb, de így jelentős forgalommal.

Logisztikai csúcsforgalom a 618 Shopping Festivalt követően / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár az iPhone-ok használata a hivatalokban és az állami tulajdonú vállalatokban megtiltották, modelljei ettől még nagyon népszerűek a kínaiak körében. A másik forgalombővítő tényező a premiumizációs trend, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyre nő azok száma, akik hajlandók megfizetni a csúcsminőséget, ha ezzel a készülékek csereciklusa is kitolódik. Márpedig ez is trendszerű,

az okostelefonok egyre kevesebb olyan értelmes pluszfunkciót tudnak magukba gyömöszölni, ami önmagában vásárlásra ösztönözne.

Így a mobilosok akár évekkel is tovább tudják használni a készülékeiket, igaz, ez a készülékcserében érdekelt mobilgyártók számára nem feltétlenül előnyös – anyagi értelemben legalábbis.

Javuló piaci kilátások

A felhasználók körében egy felmérés szerint 33-ról 50 százalék fölé nőtt azok aránya, akik következő vásárlásukkor 550 dollárnál is többet hajlandók leszurkolni a kiválasztott mobiljukért. Ez pedig jó hír az Apple számára.

Ahogy az is, hogy a hónap elején a Bloomberg Intelligence kínai fogyasztók körében végzett felmérése szerint az iPhone ismét a legkedveltebb mobileszközzé vált a piacon, és a következő iPhone modell iránti fogyasztói érdeklődésben is javulást tapasztaltak. Arra azonban még szeptemberig várni kell.