Itt a második okosforradalom, és nem akarnak róla lemaradni a cégek

Oktatási üzletággal bővítette portfólióját az Attrecto Next Tech Digital Solutions a vállalati innovációval és vezetőképzéssel foglalkozó Spark Institute beolvadásával – jelentette be a vállalat. A cég emellett új ügyvezetőt is igazolt a McKinsey-nél és nagyvállalatoknál digitalizációval foglalkozó Somogyi Imre személyében.

Fotó: Shutterstock

Az Attrecto megújulásának oka egyértelműen az, amit a cég szakemberei úgy hívnak: a most zajló második okosforradalom, amelyet a mesterséges intelligencia fémjelez. A mesterséges intelligencia alkalmazása berobbant a cégek életébe is, olyannyira, hogy mára nem pusztán technológiaváltásról, hanem teljes paradigmaváltásról beszélünk. Azt szoktuk mondani, ez olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt a számítógépek és a szoftverek elterjedése volt: teljesen új perspektívák nyíltak, újra kellett tanulni és tanítani a vállalati működést

– mondta Kiss Gergely, az Attrecto egyik alapítója.

Galántai Orsolya, a Spark Institute vezetője hozzátette: az első okosforradalom nyilvánvalóan az okostelefonok és okoseszközök megjelenése volt. A nagy nyelvi modellek (ilyen a ChatGPT) megjelenése és elterjedése éppen ekkora boomot jelent.

Közismert, hogy a ChatGPT-nek mindössze két hónapra volt szükség az első 100 millió felhasználó eléréséhez, az talán kevésbé, hogy mára globálisan az egyetemi hallgatók 43 százaléka, és a Fortune 500 cégek 80 százaléka használja

– tette hozzá.

A volt SAP-szakemberek által létrehozott Attrecto küldetése már a 14 évvel ezelőtti alapításakor is az volt, hogy értéket teremtsen a legújabb technológiák üzleti alkalmazásával. Ez kezdetben az akkor még újszerűnek számító okostelefonos megoldások fejlesztését jelentette. A mesterséges intelligenciával (MI) pedig már 2016-ban, jóval a technológia globális megerősödése és divatos beszédtémává alakulása előtt foglalkozni kezdtek, többek között chatbotok fejlesztésének formájában.

Mit hoz a második okosforradalom?

Jó példa az MI által hozott forradalmi változásokra az üzleti folyamatok terén az árajánlatkérés. Számos honlapon láthatjuk, hogy az eladó nem tünteti fel termékei, szolgáltatásai árát, hanem e-mailben kell ajánlatot kérni. Ez emberi kapacitást igényel, ráadásul az ügyfélélményt sem segíti, hiszen várakozással jár. Márpedig Kiss Gergely szerint éppen az ügyfélélmény javítása, az egyénre szabott megoldások a generatív MI alkalmazásának legfőbb előnyei.

Egy MI-alapú alkalmazás egy árajánlatot képes egyedi ügyféligényre szabottan összeállítani – ráadásul másodpercek alatt. Egy ilyen szolgáltatás bevezetése azonban nem csupán az új szoftver fejlesztéséből áll, hiszen hiába készül egy digitális megoldás, ha a kollégákat nem vonták be, nem ismerik az MI-technológia kínálta előnyöket, vagy változatlanok maradnak a folyamatok. A hatás korlátozott lehet.

Érdemes realisztikus elvárásokat megfogalmazni az MI-vel kapcsolatban. A jelenben a mesterséges intelligencia tulajdonképpen asszisztensi feladatokat lát el: jelentéseket, összefoglalókat, ajánlatokat kiválóan képes előállítani. Mély összefüggéseket viszont még nem lát át, és csapatokat sem tud irányítani. Azonban képességeinek fejlesztése jóval gyorsabban halad, mint egy emberi asszisztensé, ezért hamarabb is „léphet előre” a vállalati hierarchiában. Gyorsan eléri a szakértői szintet, például az ügyféltámogatás vagy az adatfeldolgozás területén.

Bizonytalanok a hazai cégek

A második okosforradalom megváltoztatta az Attrecto üzleti modelljét is.

Azt látjuk, hogy az ügyfelek érdeklődők, de egyben bizonytalanok is az MI technológiák üzleti hasznával kapcsolatban. Nem tudják pontosan megmondani, mire van szükségük, de egy dologban biztosak: nem akarnak lemaradni

– mondta Somogyi Imre, a cég ügyvezetője. Erre válaszul gondoltuk újra értékajánlatunkat: end-to-end innovációs megoldást nyújtunk azoknak a vállalatoknak, amelyek élen akarnak járni a digitális technológiákban. Tesszük ezt tech-innováció fókuszú vezetői workshopokkal, inspirációs előadásokkal és strukturált tanácsadói megközelítéssel. Mindezek nagyban tudják segíteni, hogy józanul méretezett és megfelelően fókuszált MI fejlesztési projekteket valósítsunk meg – tette hozzá.

Egy MI-projektnek is az üzleti értékteremtés kell, hogy a kiindulópontja legyen. Mint bármilyen beruházásnál, itt is a megtérülés a legfontosabb. A vállalat nem minden menedzsere van tisztában a technológiai háttérrel, őket az üzleti érték, az eredményesség érdekli. El kell tudnunk mondani, hogyan segít ebben és forintban kifejezve mit jelent egy-egy digitális megoldás

– hívta fel a figyelmet Somogyi Imre.

Oktatással készülni a jövőre

Egy komplex szolgáltatás része az innovatív módszertanokra épülő termékfejlesztési folyamat, a vezetői gondolkodás és a jövőben kulcsfontosságú képességek fejlesztése is – ebben segít a Spark Institute. Az új formájában Spark by Attrecto névre hallgató intézet vezetőket és szakértőket képez transzformatív módon. „Nemzetközileg is elismert üzleti oldalról jövő szakemberekből, gondolkodókból álló csapatunk elsősorban a nagyvállalati döntéshozókat és munkatársakat készíti fel arra, hogy a feltörekvő trendekre sikeresen tudjanak reagálni képesség- és tudásszinten is” – mondta Galántai Orsolya intézetvezető.

Programjaik olyan témák köré épülnek, mint az innovációs kultúra, a jövő szervezetei, új üzleti modellek, diszruptív technológiákra épülő stratégiai tervezés, kreatív vezetés motivált diverz csapatokkal, hatékony kommunikáció a storytelling eszközével.

Foglalkozunk az innováció technológiai oldalával, így az adatalapú gondolkodás, machine learning és MI-megoldásokról is tanulhatnak nálunk a jövőjüket tudatosan építő szakemberek

– tette hozzá az intézetvezető.